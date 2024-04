Apsaimniekošanas uzņēmuma “CleanR” klientu ievērībai – darba grafiks Lieldienu brīvdienās

Svētku laikā klientiem arvien būs iespēja saņemt virkni “CleanR” pakalpojumu pašapkalpošanās platformā vai mobilajā lietotnē manai.videi.lv.

Pirmssvētku dienā, 28. martā, klientu apkalpošana gan telefoniski, gan klātienē Vietalvas ielā 5 un Mellužu ielā 17, Rīgā, tiks nodrošināta no plkst.8.00 līdz 16.00. No 29. līdz 31. martam klientu apkalpošana klātienē netiks veikta un šajās dienās nestrādās arī zvanu centrs. Savukārt pirmdien, 1. aprīlī, no plkst.9.00 līdz 15.00 klientiem būs pieejami zvanu centra pakalpojumi.

Svarīgi zināt - Lieldienu brīvdienās atkritumu izvešana klientiem tiks nodrošināta saskaņā ar ierasto grafiku. Lai atceltu atkritumu izvešanu no 29. marta līdz 1. aprīlim, klientiem jāaizpilda pieteikums pašapkalpošanās platformā manai.videi.lv līdz 28. marta plkst.12.00 vai 15.00 atkarībā no datuma, kad pakalpojumu plānots atcelt. Savukārt, lai atceltu atkritumu izvešanu 2. un 3. aprīlī, pieteikums jāaizpilda līdz 1. aprīļa plkst.12.00.

Pirmssvētku dienā, 28. martā, šķirošanas laukums “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā, būs slēgts, bet pārējiem laukumiem šajā dienā mainīsies darba grafiks – laukums Vietalvas ielā 5, Rīgā, būs atvērts no plkst.10.00 līdz 16.00; trīs laukumi, kas atrodas Spilves ielā 8e, Rīgā, Zaķumuižas “Tauros” un dzelzceļa stacijā “Inčukalns”, strādās no plkst.10.00 līdz 17.00; Ikšķiles Kaparāmuru karjers “Ezeri” būs atvērts no 9.00 līdz 17.00; laukums Jūrmalā, Ventspils šosejā 61, strādās no 8.00 līdz 12.00; Ķekavas novada “Gurnicas” būs atvērts no 9.00 līdz 16.00.

Piektdien, svētdien un pirmdien, 29. un 31. martā, kā arī 1. aprīlī, būs slēgti visi šķirošanas laukumi. Savukārt sestdien, 30. martā, būs atvērts tikai šķirošanas laukums “Nomales”, Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā; laukums strādās no plkst.9.00 līdz 13.00.