Saistošie noteikumi vai to punkti par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas šobrīd ir spēkā vēsturisko Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, savukārt vēsturiskā Ogres novada administratīvajā teritorijā saistošie noteikumi par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas nav pieņemti, pabalsta izmaksa tiek veikta pamatojoties uz normatīvo aktu prasībām.
Izvērtējot spēkā esošos saistošos noteikumus, kas nosaka atšķirīgus pabalstu apmērus, un ievērojot Ogres novada pašvaldības budžeta iespējas, apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kas attieksies uz visu jaunizveidoto Ogres novada administratīvo teritoriju.
Saistošie noteikumi paredz šādus pabalstu apmērus:
-vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai - 218 euro, personai ar invaliditāti - 327 eiro;
-vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 820,05 eiro;
-pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai - 159 eiro, personai ar invaliditāti – 213 eiro. Pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai izmaksā katru mēnesi, ja pilngadību sasniegušais bērns mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, studē augstskolā vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju programmu;
-mājokļa pabalsts tiek aprēķināts, piešķirts un izmaksāts saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 „Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto kārtību, bet neņemot vērā bāreņa ienākumus.
Kopējais palīdzības sasniegšanas apmērs bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem pēc pilngadības 2021.gadā plānots 123 327 eiro. 2022.gadā palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērniem pēc pilngadības sasniegšanas plānots sniegt 147 134 eiro apmērā, līdz ar to plānota budžeta izdevumu palielināšanās par 23 807 eiro gadā. Tomēr kopējā budžeta palielināšanās nav paredzēta, ņemot vērā, ka budžeta izdevumu palielināšanās tiks kompensēta no Labklājības ministrijas saņemtās mērķdotācijas.
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 45. pantu saistošie noteikumi “Par pabalstiem bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas” ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai, pēc VARAM pozitīva atzinuma saņemšanas tie tiks publicēti un stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī, šajā datumā zaudēs spēku vēsturiskajos novados šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi.