Grozījumi paredz, ka vakcinētas vai Covid-19 pārslimojušās personas varēs brīvāk pulcēties slēgtā un kontrolētā vidē, piemēram, darba kolektīvi darba telpās un sanāksmēs, amatiermākslas kolektīvi vai sporta komandas. Nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot distancēšanās prasības, darba vietā vai vienā telpā varēs tikties ne vairāk kā 20 cilvēku, kuri ir vakcinēti vai ir pārslimojuši Covid-19. Šāda kārtība attieksies tikai uz pastāvīgiem kolektīviem, kas var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas apliecinājumus. Koplietošanas telpās arī turpmāk būs jālieto mutes un deguna aizsegus un jāievēro distancēšanās.
Līdz 1. jūnijam slēgtos un kontrolētos ne vairāk kā 20 cilvēku lielos kolektīvos apliecināt vakcinācijas un Covid-19 pārslimošanas faktu varēs, uzrādot vakcinācijas kartīti, e-veselības izdruku vai izziņu no ģimenes ārsta vai vakcinācijas iestādes. Paralēli norit darbs pie iedzīvotājiem daudz ērtākiem gan nacionāliem, gan Eiropas līmeņa risinājumiem. No 1. jūnija apliecinājumu lietošanai Latvijā vakcinētie un Covid-19 pārslimojušie iedzīvotāji varēs iegūt tiešsaistē, bet no 15. jūnija šie apliecinājumi jau kļūs par daļu no ES digitālā zaļā sertifikāta.
Prasības lietot maskas, distancēties un ievērot citus epidemioloģiskās drošības pasākumus tiks saglabātas vietās: 1. kurās vienlaikus uzturas gan vakcinēti vai pārslimojuši, gan nevakcinēti cilvēki; 2. kurās nav viegli pārliecināties par personas statusu, piemēram, veikalos, sabiedriskajā transportā un citās publiskās vietās.
Jau ziņots, ka pret Covid-19 vakcinētie var neievērot mājas karantīnu un pašizolāciju, kā arī var neveikt rutīnas testus darba vietās. Tāpat 15 dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas var neievērot pašizolāciju, ierodoties Latvijā no Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Apvienotās Karalistes.
* Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".