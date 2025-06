Apstiprina pašvaldību vēlēšanu rezultātus

Ja kāda no partijām vai kandidātiem vēlēšanu rezultātus gribēs pārsūdzēt, to var izdarīt triju darba dienu laikā, vēršoties CVK. Tātad, rezultātus var pārsūdzēt līdz trešdienas, 11.jūnija, darba dienas beigām. Vaivars arī skaidroja, ka ievēlētais pašvaldību deputāts var atteikties no mandāta, tomēr vispirms tas ir obligāti jāpieņem, lai pēc tam to noliktu.

Tādējādi, ja kāds no pašreizējiem Saeimas deputātiem, kas ievēlēts kādā no pašvaldībām, kādu iemeslu dēļ tomēr nevēlēsies būt pašvaldības deputāts, tad viņam vispirms būs jānoliek Saeimas deputāta mandāts un jāpieņem pašvaldības deputāta mandāts, ko pēc tam varēs nolikt. Šī persona tādējādi vairs nebūs ne Saeimas, ne pašvaldības deputāts.

Kā vēstīts, balsu skaitīšana 2025.gada pašvaldību vēlēšanās sestdien un naktī uz svētdienu saskārās ar tehniskām problēmām. Problēmas vēlēšanu iecirkņu darbā, saskaroties ar tehniskajā problēmām, bija arī nedēļas gaitā, kad notika iepriekšējā balsošana.