Ogres novada pašvaldība 2021.gada 14.oktobrī pieņēma saistošos noteikumus Nr.21/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā”, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu 1,5% apmērā dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai, kuras lietošanas veids ir dzīvošana, un šai daļai piekrītošajai koplietošanas telpu platībai, viena dzīvokļa mājām, divu vai vairāku dzīvokļu mājām, kas nav sadalītas dzīvokļa īpašumos, kā arī telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai un ja taksācijas gada 1.janvārī plkst. 00:00 tajos dzīvesvietu nav deklarējusi neviena persona.
Ogres novada pašvaldībā tika saņemti iedzīvotāju iesniegumi ar lūgumu pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu nekustamā īpašuma nodokļa objektiem, kuriem, pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu Nr. 21/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” 2. punktu, piemērota nekustamā īpašuma nodokļa likme 1,5% apmērā no kadastrālās vērtības, ja 2022.gadā viņu īpašumā esošajā nekustamā īpašuma nodokļa objektā kāda persona deklarē savu dzīvesvietu.
Ņemot vērā iedzīvotāju izteikto viedokli un lai pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem, kuri izpildījuši noteiktos nosacījumus – viņu īpašumā esošajā nekustamā īpašuma nodokļa objektā kāda persona ir deklarējusi savu dzīvesvietu, tiek ieviests pārejas periods Ogres novada pašvaldības 2021.gada 14.oktobra saistošo noteikumu 21/2021 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” piemērošanai un ar šiem saistošajiem noteikumiem noteikti atvieglojumi:
1. 50% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā līdz 2022.gada 1.jūnija plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona;
2. 25% apmērā, ja nekustamā īpašuma nodokļa objektā līdz 2022.gada 1.septembra plkst. 00.00 ir deklarēta vismaz viena persona.
Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas.