Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17.punktu 2021.gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome pieņem jaunus novada saistošos noteikumus. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma pārejas noteikumu 40.punkts nosaka, ka saistošie noteikumi par ēdināšanas pabalstiem jāpieņem līdz 2021.gada 1.oktobrim. Pabalstu piešķir trūcīgai vai maznodrošināti atzītai personai vai mājsaimniecībai un šo pabalstu mērķus, apmēru, piešķiršanas un izmaksas kārtību nosaka pašvaldība saistošajos noteikumos.
Saistošo noteikumu projekts “Par ēdināšanas pabalstu” nosaka kārtību, kādā Ogres novadā deklarētajiem izglītības iestāžu izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējo pirmsskolas, pamata vai vidējās izglītības programmu, piešķir Ogres novada pašvaldības pabalstu izglītības iestāžu nodrošinātā ēdināšanas pakalpojuma apmaksai, pabalsta apmēru, kā arī pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību. Pabalstu piešķir, ja ēdināšanas pakalpojumu neapmaksā valsts, pašvaldība vai cita novada pašvaldība citos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Pabalstu izglītojamajiem, kuri izglītības programmu apgūst izglītības iestādēs ārpus novada, piešķir ne vairāk kā 30 eiro mēnesī.
Ēdināšanas pabalsta apmērs apvienotajā novadā
Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
Pabalstu 50% no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, kuru izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.
Pabalstu 100% no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:
-izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
-izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
-izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;
-izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
-izglītojamais apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Ņemot vērā šo nosacījumu, 2021./22. mācību gadā 100% pusdienu maksas atvieglojumu saņems izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuri mācās izglītības iestādēs, to filiālēs vai struktūrvienībās, kas atrodas Birzgales, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Meņģeles vai Taurupes pagastā.
Būtiskākās izmaiņas izglītojamajiem un viņu ģimenēm
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs Finanšu komitejas sēdē ziņoja par būtiskākajām izmaiņām, kas skars vēsturiskos novadus, piemērojot jaunos saistošos noteikumus.
Vēsturiskā Ķeguma novada pašvaldības dome lēma, ka līdz 2021. gada 31. maijam visi Ķeguma novada izglītojamie tika ēdināti bez maksas. Tā kā visu apvienotā Ogres novada izglītojamo ēdināšana radītu nesamērīgu slogu Ogres novada budžetam, Ķeguma administratīvajā teritorijā tiks piemēroti tādi paši atvieglojumi, kā visā lielajā novadā. Birzgales pamatskolas izglītojamie pamata un vispārējās izglītības pakāpē saņems 100% pusdienu maksas atvieglojumu, jo Birzgales pagastā deklarēto iedzīvotāju blīvums ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru.
Vēsturiskajā Ikšķiles novadā mainās pabalsta izmaksas kārtība trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm. Līdz šim Ikšķiles novada daudzbērnu ģimenēm tika piešķirta naudas dotācija, kas tika ieskaitīta vecāku kontos. Turpmāk pašvaldība apmaksu veiks par izglītojamā izlietotajām pusdienām izglītības iestādes ēdnīcā, pārskaitot naudu ēdinātājam.
Bijušajā Lielvārdes novadā pilnā apmērā saglabājas visi līdzšinējie atbalsta veidi, taču tāpat kā Ķegumā, pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam no daudzbērnu ģimenēm tiks piemērots atbalsts 50% apmērā iepriekšējo 100% vietā.
Vēsturiskajā Ogres novadā saglabājas ierastā kārtība.
Vienāds atbalsts visā novadā
Ņemot vērā, ka izglītojamajiem vēsturiskajā Ķeguma novadā pēc saistošo noteikumu apstiprināšanas būtiski mainīsies ierastā kārtība ēdināšanas apmaksā, jo iepriekš ēdināšana tika apmaksāta visiem izglītojamajiem, deputāts Raivis Ūzuls izteica priekšlikumu līdz gada beigām vēsturiskajā Ķeguma novadā saglabāt esošo kārtību vai minimāli samazināt atbalsta apmēru, taču deputāta ierosinājums neguva citu deputātu atsaucību. Kā minēja Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš, domē ir ievēlēti deputāti, lai lemtu par visu Ogres novadā esošo bērnu labklājību. Deputāte Dace Kļaviņa atzinīgi novērtēja sagatavoto saistošo noteikumu projektu, uzsverot, ka šajā noteikumu projektā ir ietverts atbalsts plašākam cilvēku lokam, piemēram, jaunie noteikumi paredz piešķirt ēdināšanas pabalstu ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti D. Kļaviņa aicināja atbalstīt izvirzīto lēmumprojektu, norādot, ka visā apvienotajā novadā ir jābūt vienādiem noteikumiem attiecībā uz ēdināšanas pabalsta saņemšanas kārtību.
Finanšu komiteja atbalstīja saistošo noteikumu projektu, līdz ar to lēmumprojekts tika virzīts apstiprināšanai uz domes sēdi 26. augustā.
Tuvākajā laikā tiks sagatavota informācija, kā rīkoties vecākiem, lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus.