Sēdē tika pieņemts zināšanai Ogres novada Izglītības pārvaldes ziņojums “Par pedagogu nodrošinājumu Ogres novada izglītības iestādēs”. Tāpat izskatīts lēmumprojekts par grozījumiem Ogres novada interešu izglītības iestādes nolikumā, izdodot jaunus iekšējos noteikumus.
Tika sagatavots lēmumprojekts par darba dienas pārcelšanu 2025. gada novembrī, kā arī izskatīts jautājums par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Ogres Basketbola skolas direktori. Apvienotajā sēdē tika lemts arī par Ogres novada pašvaldības Apbalvojumu un atbalsta svētkos piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka apstiprināšanu.
Vairāki lēmumprojekti bija saistīti ar īpašumu un zemes jautājumiem. Tika izskatīts priekšlikums par zemes vienības Suntažu pagastā daļas iznomāšanu, kā arī par nekustamā īpašuma “Bērzi”-20 Lēdmanes pagastā atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Deputāti skatīja arī jautājumu par apbūves tiesības piešķiršanu VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” un iepriekšējā domes lēmuma par īpašuma “Tumšais purvs” Mazozolu pagastā daļas nodošanu atcelšanu.
Tika uzsākts nekustamā īpašuma “Laksti” Madlienā atsavināšanas process un pieņemti lēmumprojekti par zemes vienību “Akmentiņi 1”-1 un “Akmentiņi 1”-8 domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Izskatīts arī jautājums par nekustamo īpašumu “Akmentiņi 1”-4 Madlienā un īpašuma “Mazceltnieki” Dobelniekos, Tīnūžu pagastā, atsavināšanas procesa uzsākšanu.
Tika lemts par detālplānojuma darba uzdevuma termiņa pagarinājumu īpašumam “Pērkones” Ciemupē un par atsavināšanas procesa uzsākšanu īpašumam Tīnūžu ielā 3A-22, Ogrē. Apstiprinātas nosacītās cenas nekustamajiem īpašumiem Mālkalnes prospektā 7-14, Ogrē, un “Silavas”-4, Ogresgala pagastā.
Deputāti atbalstīja ceļa servitūtu atzīmju dzēšanu nekustamajam īpašumam “Jaundauguļi” Birzgales pagastā, kā arī pieņēma lēmumu par pilnvarojumu atļaujas izsniegšanai koku ciršanai ārpus meža Ogres novadā.
Tika izskatīts jautājums par Ogres novada būvvaldes 2025. gada 24. aprīļa lēmuma apstrīdēšanu, kas saistīts ar paskaidrojuma raksta akceptu ēkas lietošanas veida maiņai bez pārbūves, vēsta pašvaldības pārstāvji.
Finanšu jautājumos apvienotajā sēdē tika sagatavots lēmumprojekts par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 2025. gada konsolidētajā budžetā, kā arī par pašvaldības finansējuma piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai.
Apstiprināts arī Sosnovska latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu organizatoriskais plāns 2026.–2030. gadam Ogres novadā.
Tāpat tika lemts par publiskās apspriešanas rīkošanu ielas nosaukuma maiņai un nekustamā īpašuma Avotu ielā 15A, Lielvārdē, nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.