Saskaņā ar 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas" pašvaldībai ir jāizstrādā reorganizācijas plāns, tostarp konstatējuma daļa.
Saskaņā ar MK noteikumiem reorganizācijas plāna konstatējuma daļa ir jāizstrādā reorganizējamajām pašvaldībām, kas pēc noteikumos dotās definīcijas ir pašvaldība, kas nodod tai piekrītošās institūcijas finanses, mantu, tiesības un saistības iegūstošajai pašvaldībai, kas pārņem tai piekrītošās reorganizējamās pašvaldības institūcijas.
Reorganizējamās pašvaldības ir Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldības, savukārt iegūstošā pašvaldība ir Ogres novada pašvaldība. Līdz ar to reorganizācijas plāna konstatējuma daļas bija jāizstrādā Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novada pašvaldībām, iesniedzot tās Ogres novada pašvaldībai, kas sadarbībā ar pārējām pašvaldībām izmanto šīs reorganizācijas plāna konstatējuma daļas, izstrādājot jaunveidojamā Ogres novada administratīvās struktūras projektu.
Izstrādājot administratīvās struktūras projektu, ir jāņem vērā visu pašvaldību saistības, mantu tiesības, institūcijas, līdz ar to arī Ogres novada pašvaldība izstrādāja reorganizācijas plāna konstatējuma daļu. Tā kā Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma pašvaldībām bija pienākums šos plānus izstrādāt līdz 2021. gada 1. martam, lai ātrāk virzītos uz priekšu un kvalitatīvi izstrādātu jaunveidojamā Ogres novada administrācijas struktūras projektu, jautājums par Ogres novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu tika iekļauts ārkārtas domes sēdes darba kārtībā.
Apstiprināta pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļa
Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 26. martā tika pieņemts lēmums par Ogres novada pašvaldības reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu.Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros Ministru kabinets (MK) izdod dažādus noteikumus, lai pašvaldības pēc iespējas veiksmīgāk varētu sagatavoties novadu apvienošanai.