Jau ziņots, ka 2021. gada 16. decembra sēdē deputāti nolēma reorganizēt Ogres un Ikšķiles novadu pašvaldības aģentūru “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”, apstiprināja arī jaunveidojamās aģentūras struktūru, kas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri, nosakot, ka aģentūras direktoram būs divi vietnieki.
Pamatojoties uz 16.12.2021. lēmumu, Ogres novada pašvaldība izsludināja atklātu konkursu uz reorganizētās aģentūras direktora amatu. Pretendentu izvērtēšanu veica ar izpilddirektora rīkojumu izveidota Aģentūras direktora amata kandidātu nominācijas komisija.
Komisija izvērtēja uz aģentūras direktora amatu kandidātu iesniegtos dokumentus, novērtēja nominācijas procesa otrajai kārtai izvirzīto kandidātu profesionālo un vispārējo prasmju piemērotību aģentūras direktora amata pienākumu pildīšanai, kā arī redzējumu par aģentūras attīstības iespējām, darbības perspektīvu un finanšu piesaisti projektu īstenošanai, apkopoja kandidātu atbilstības novērtēšanas rezultātus katrā kārtā.
Domes sēdē, noklausoties Ogres novada pašvaldības izpilddirektora vietnieces Danas Bārbales ziņojumu par atklātā konkursa rezultātiem, deputāti nolēma Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” direktora amatā uz pieciem gadiem iecelt Aivaru Tauriņu, savukārt direktora vietnieka amatā iecelt Elgu Zēģeli un Ievu Kraukli.