Likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka pašvaldībai jānodrošina sociālo pakalpojumu pieejamība novadā, tādēļ tika izvērtēti un analizēti visu bijušo novadu sociālo dienestu iepriekš apstiprinātie maksas cenrāži, izstrādājot kopīgu Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumu.
Saskaņā ar domes lēmumu jaunie Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri. Personas, kuras veikušas samaksu par Ogres novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem līdz šī lēmuma spēkā stāšanās brīdim, bet pakalpojuma izpilde tiek veikta pēc 2022. gada 1. februāra, attiecināmi Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada sociālo dienestu maksas pakalpojumu izcenojumi, neveicot maksas pakalpojuma pārrēķinu.
Ogres novada Sociālā dienesta maksas pakalpojumu izcenojumi, kas stāsies spēkā ar 2022. gada 1. februāri.
Telpu noma (stundā):
-telpu noma (platībā līdz 50 kvadrātmetriem) – 7,26 eiro ar PVN;
-telpu noma platībā (50 – 100 kvadrātmetriem) – 12,10 eiro ar PVN;
-telpu noma (platība virs 100 kvadrāmetriem) – 15,73 eiro ar PVN.
Speciālisti (PVN netiek piemērots):
-fizioterapeita individuālas konsultācijas Lielvārdes sociālais rehabilitācijas pakalpojuma centrs, Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
-frgoterapeita individuālas konsultācijas Lielvārdes sociālais rehabilitācijas pakalpojuma centrs, Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
-audiologopēda pakalpojuma Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 stunda);
-masāža bērnam ar ārsta nosūtījumu Ģimenes atbalsta dienas centrs Ogre – 6 eiro (1 reize);
-mākslas terapeita konsultācija Ģimenes atbalsta dienas centrs Ikšķilē – 18 eiro (1 reize).
Pakalpojums (PVN netiek piemērots):
-rehabilitācijas pakalpojums ar pašaprūpes iemaņām Dienas aprūpes centrā ”Saime” – 19 eiro (1 diena);
-rehabilitācijas pakalpojums ar nepieciešamu atbalstu aprūpē Dienas aprūpes centrā “Saime” – 23 eiro (1 diena);
“Specializēto darbnīcu” pakalpojums Jumpravā un Ogrē – 17 eiro (1 diena).
Ēdināšana – pusdienas vienai personai Dienas aprūpes centrā “Saime”, “Specializētajās darbnīcās” Jumpravā un Ogrē – cena saskaņā ar iepirkuma procedūru.