Domes sēdē tika skatīts jautājums arī par izglītojamo ēdināšanas maksas noteikšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs. Deputāti apstiprināja cenrāžus katrā mācību iestādē, līdz ar to Ogres novada Sociālais dienests uzsāks izglītojamo ēdināšanas maksas pabalsta aprēķinus.
Ēdināšanas maksas atvieglojumi pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajiem:
-Pabalstu 100% apmērā no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte vai izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.
-Pabalstu 50% no pašvaldības noteiktās ēdināšanas maksas ir tiesības saņemt pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamajam, kuru izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās vai izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu.
Ēdināšanas maksas atvieglojumi izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu:
Pabalstu 100% no pašvaldības noteiktās pusdienu maksas ir tiesības saņemt izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu, un uz kuru attiecināms vismaz viens no šādiem kritērijiem:
-izglītojamajam ir noteikta invaliditāte;
-izglītojamā mājsaimniecībai noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;
-izglītojamā mājsaimniecība atbilst daudzbērnu ģimenes statusam Bērnu tiesību aizsardzības likuma izpratnē, visi mājsaimniecības locekļi ir deklarēti novadā, dzīvo vienā mājsaimniecībā un pilngadību ieguvušais bērns augstāko izglītību apgūst pilna laika studiju programmā un nav darba attiecībās;
-izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu;
-izglītojamais apgūst izglītības programmu izglītības iestādē, tās struktūrvienībā vai filiālē, kurā kārtējā gada 31.maijā ir mazāk nekā 150 izglītojamie un kura atrodas novada pagastā, kura deklarēto iedzīvotāju blīvums saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir mazāks nekā 10 iedzīvotāji uz kvadrātkilometru. Ņemot vērā šo nosacījumu, 2021./22. mācību gadā 100% pusdienu maksas atvieglojumu saņems izglītojamie pamata un vidējās izglītības pakāpē, kuri mācās izglītības iestādēs, to filiālēs vai struktūrvienībās, kas atrodas Birzgales, Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Mazozolu, Meņģeles vai Taurupes pagastā.
Ēdināšanas pabalsta pieprasīšanas kārtība
Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus, izglītojamā likumiskajam pārstāvim būs jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu tuvākajā sociālā dienesta klientu apkalpošanas vietā vai elektroniski atbilstoši elektronisko dokumentu aprites kārtībai. Pieteikuma veidlapa tiks publicēta pašvaldības mājaslapā tūlīt pēc noteikumu stāšanās spēkā.
Izglītojamā likumiskajam pārstāvim ir jāuzrāda sociālā dienesta darbiniekam bāriņtiesas lēmums, ja pirmsskolas izglītības iestādes izglītojamais ir ievietots audžuģimenē vai nodots aizbildnībā, adoptētāju aprūpē un uzraudzībā, pamatojoties uz bāriņtiesas lēmumu, vai gadījumā, ja izglītojamais apgūst vispārējās pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu.
Ja izglītojamais atbilst kritērijam par mazapdzīvotu pagastu, izglītojamā likumiskajam pārstāvim nav jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu.
Pabalsta piešķiršanas kārtība
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu, ja izglītojamais atbilst noteikumos noteiktajiem nosacījumiem pabalsta saņemšanai, dienests pieņem desmit darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas no izglītojamā likumiskā pārstāvja.
Pabalstam piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti:
-ēdināšanas pakalpojuma sniedzējam, kas nodrošina ēdināšanu attiecīgajā izglītības iestādē, pamatojoties uz tā sagatavotu rēķinu;
-pašvaldības pilsētu un pagastu pārvaldēm, ja izglītības iestāde ēdināšanu nodrošina, nepiesaistot ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju, pamatojoties uz pilsētas un pagasta pārvaldes sagatavotu atskaiti;
-izglītojamā pārstāvim uz viņa iesniegumā norādīto kredītiestādes kontu, ja izglītojamais mācās izglītības iestādē ārpus novada pēc iesniegtajiem ēdināšanas apmaksas attaisnojuma dokumentiem. Ēdināšanas apmaksas attaisnojuma dokumenti dienestā jāiesniedz mēneša laikā no to izrakstīšanas datuma.