Iedzīvotāji šogad izrādījuši lielu aktivitāti. Līdz projektu iesniegšanas gala termiņam – 2. martam – tika saņemti 47 projektu pieteikumi, t.sk. 19 projekti, kas īstenojami Ogres pilsētas teritorijā, un 28 projekti, kurus plānots īstenot novada pagastos (7 projekti – Madlienas pagastā, 5 projekti – Taurupes pagastā, 4 projekti – Ķeipenes pagastā, pa 3 projektiem – Suntažu un Meņģeles pagastos, pa 2 projektiem – Krapes un Ogresgala pagastos, pa 1 projektam – Lauberes un Mazozolu pagastos).
Projektus paredzēts īstenot dažādās ar dzīves vides kvalitātes uzlabošanu saistītās sfērās, kā, piemēram, atpūtas zonu un citu sabiedrībai nozīmīgu teritoriju labiekārtošana un apzaļumošana, bērnu rotaļu laukumu ierīkošana vai esošo rotaļu konstrukciju atjaunošana, informatīvo stendu un norāžu uzstādīšana, u.c.
15. aprīlī notikušajā Ogres novada pašvaldības domes sēdē deputāti, pamatojoties uz konkursa vērtēšanas komisijas sagatavoto vērtējumu, pieņēma lēmumu apstiprināt 29 projektus, piešķirot to īstenošanai finansējumu 39774,57 eiro:
“Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” (projekta iesniedzējs – iedzīvotāju grupa “Draudzīgie iedzīvotāji”, Ogre, piešķirtais finansējums – 1181,63 eiro),
“Lido dzērves” (“Ķeipenes kinovēsturnieki!”, Ķeipene, 1500 eiro),
“Aitu kūts skatuves sabiedriskās zonas labiekārtošana” (biedrība “Ogriņa”, Ogre, 1500 eiro),
“Rotaļu laukuma izveide Rīgas ielā 10” (“Rīgas 10 aktīvistes”, Ogre, 1500 eiro),
“Gleznotāja Kārļa Hūna piemiņai” (“Mākslas cienītāji”, Madliena, 1452 eiro),
“Informatīvs stends Vērenes muižā” (biedrība “Vērenes muižas apkaimes attīstības biedrība”, Madliena, 1500 eiro),
“Pārvietojamu koka solu ierīkošana brīvdabas zaļajai klasei” (“Pedagogi un vecāki skolai”, Ogre, 1490 eiro),
“Karavīru piemiņai” (“Aktīvisti”, Suntaži, 1499,19 eiro),
“Lai zaļo un zied Upes prospektā 16” (“NVO zaļie pirkstiņi”, Ogre, 1484,90 eiro),
“Tūrisma informācijas stends” (“Taurupieši”, Taurupe, 1500 eiro),
“Sakopta, baudāma un veselību veicinoša vide sabiedriskās, radošās darbnīcas apkārtnē” (biedrība “LABizjūta”, Meņģele, 1500 eiro),
“Madlienas pansionāta iemītniekiem” (“Saulriets”, Madliena, 1491,93 eiro),
“Rotaļu mājiņa bērniem” (“Ķeipenes bērniem”, Ķeipene, 1488,30 eiro),
“Mainīgā mainies uz skaistumu 2. daļa” (“Rūķīši”, Laubere, 1500 eiro),
“Lazdu kalni” (biedrība “Lazdukalni 2000”, Ogre, 1500 eiro),
“Skolas sienai skaistai būt!” (“Mēs par pasaku tēliem!”, Ogre, 1499,98 eiro),
“Atpūties sportojot” (“Mēs – par spēlēm dabā”, Taurupe, 1374 eiro),
“Suntažu stacija 74. ĀBEĻDĀRZS (1935-2009)” (“Stacijas aktīvisti”, Suntaži, 848,17 eiro),
“Drošība pa solim” (“Fabrikas apkaimes iniciatīva”, Ogre, 1410,38 eiro),
“Ogres Vecupes pludmales vides pielāgošana atpūtai cilvēkiem ar kustību traucējumiem” (“Sociālā uzņēmuma Konsultatīvā padome”, Ogre, 1045,90 eiro),
“Krapes muižas vizītkarte” (“Krapes muižas apkaimes iedzīvotāju kopiena”, Krape, 1474 eiro),
“Taurupes stacija – vieta labām domām” (“Vieta labām domām”, Taurupe, 1495,72 eiro),
“Atkal kopā!” (“Krapes skolas atbalstītāji”, Krape, 747,78 eiro),
“Zīmes” (“Zīmuļi”, Meņģele, 1494,79 eiro),
“Vieta foto iedvesmai” (biedrība “OFK”, Ogre, 379 eiro),
“Kubs pie Kuba” (“Kubisma pārstāvji”, Ogre, 1420 eiro),
“Atpūtas zonu izveide un labiekārtošana Ogres Basketbola skolā” (“Ogres Basketbola skolas padome”, Ogre, 1496,90 eiro),
“Ogres Basketbola skolas vēsture bildēs” (biedrība “Ogre 2010”, Ogre, 1500 eiro),
“Mazajiem mazozoliešiem” (“Radoša bērnu atpūta”, Mazozoli, 1500 eiro).
Ogres novada pašvaldība ir gandarīta par iedzīvotāju izrādīto iniciatīvu un vēl veiksmi apstiprināto projektu īstenošanā!