Šobrīd spēkā esošie saistošie noteikumi, kas tiek piemēroti bijušo Ogres, Ikšķiles Ķeguma un Lielvārdes novadu administratīvajās teritorijās, nosaka atšķirīgus sociālās palīdzības pabalstu veidus un apmērus, tādēļ, ievērojot Ogres novada pašvaldības budžetā sociālajiem pakalpojumiem paredzētos līdzekļus, kā arī normatīvajos aktos noteikto, pieņemti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka vienādus sociālo palīdzības pabalstu apmērus un to saņemšanas kritērijus visā novada teritorijā. Sociālās palīdzības pabalstu apmēri un to piešķiršanas kārtība visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvā teritorijā tiks piemērota no 2022.gada 1.janvāra, līdz ar ko spēku zaudēs līdzšinējie Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti.
Saistošie noteikumi paredz vairākus pabalstu veidus un to apmērus.
-Pamata sociālās palīdzības pabalstus, un tie ir garantētā minimālā ienākuma pabalsts un mājokļa pabalsts, piešķir, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu – izvērtējumu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma noteiktajam.
-Papildu sociālās palīdzības pabalstus atsevišķu izdevumu apmaksai arī piešķir, pamatojoties uz materiālo resursu – ienākumu un īpašumu – izvērtējumu, un tie ir:
-pabalsts izglītības ieguves atbalstam – 50 eiro bērnam kalendārajā gadā;
-pabalsts veselības aprūpei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 150 eiro katrai personai mājsaimniecībā kalendārajā gadā; pabalsts inkontinences preču iegādei – izdevumu faktiskā apmērā, bet ne vairāk kā 100 eiro personai kalendārajā gadā;
-pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai – faktisko izdevumu apmērā, bet ne vairāk kā 250 eiro kalendārajā gadā mājsaimniecībai;
-pabalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu parāda samaksai – līdz 50 eiro mēnesī mājsaimniecībai; vienreizējs pabalsts personām bez deklarētās dzīvesvietas – starpība starp garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, piemērojot garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķina formulu;
-vienreizējs pabalsts patstāvīgās dzīves uzsākšanai pēc ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas pakalpojuma – līdz 500 eiro; pabalsts rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditāti – ne vairāk kā 500 eiro bērnam kalendārajā gadā.
-Pabalstu krīzes situācijā saskaņā ar domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības materiālo stāvokli, – katastrofu gadījumos 1000 eiro mājsaimniecībai, citos no mājsaimniecības gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos – 250 eiro personai.
Sociālās palīdzības pabalstu apmēri un to piešķiršanas kārtība visā jaunizveidotā Ogres novada administratīvā teritorijā tiks piemērota no 2022.gada 1.janvāra, līdz ar ko spēku zaudēs līdzšinējie Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novada pašvaldību izdotie saistošie noteikumi vai to atsevišķi punkti.
Saskaņā ar likumā “Par pašvaldībām” domes pieņemtie saistošie noteikumi ir nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) atzinuma sniegšanai un stāsies spēkā pēc pozitīva VARAM atzinuma saņemšanas.