Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, kā arī izmaiņām dabasgāzes pārvades, sadales pakalpojumu tarifos.
SIA "Ogres Namsaimnieks" ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam būs 34,57 EUR/MWh (bez PVN). Savukārt no 2022. gada 1. septembra būs spēkā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 34,59 EUR/MWh (bez PVN).Siltumenerģijasgala tarifa siltuma jaudas maksa ir 21,7 tūkst. EUR/MW gadā, kas saglabājas līdzšinējā apmērā. Siltumenerģijas patērētāji ar savas ēkas pieprasīto siltumenerģijas jaudu var iepazīties SIA "Ogres Namsaimnieks" mājas lapas sadaļā "Pakalpojumi – Siltumapgāde" šeit:
Siltumenerģijas tarifu izmaiņas SIA "Ogres Namsaimnieks" iesniedza SPRK š. g. 21. jūlijā, un SPRK,izvērtējot SIA "Ogres Namsaimnieks" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA "Ogres Namsaimnieks" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst SPRK 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" un ir pamatoti.
Informāciju sagatavoja SIA "Ogres Namsaimnieks"