Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 25.panta 21daļu SN6/2022 stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". SN6/2022 nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļa minētās darbības.
Minētais pašvaldības domes lēmums un lokālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23036) .
