Apstiprināts lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas" Ikšķilē

Apstiprināts lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas" Ikšķilē
Apstiprināts lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas" Ikšķilē

Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2022.gada 24.februāra lēmumu "Par lokālplānojuma "Teritorija pie Irbenāju ielas" apstiprināšanu" ar Pašvaldības 2022.gada 24.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6/2022 "Lokālplānojums "Teritorija pie Irbenāju ielas". Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa." (turpmāk – SN6/2022) apstiprināta lokālplānojuma "Teritorija pie Irbenāju ielas" 1.1.redakcija.

Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta 25.panta 21daļu SN6/2022 stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". SN6/2022 nav īstenojami tikmēr, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļa minētās darbības.

Minētais pašvaldības domes lēmums un lokālplānojuma materiāli pieejami Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23036) .

