Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 17.jūnija lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu” pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2021 “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa.”, apstiprinot lokālplānojumu zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.

Minētais Pašvaldības domes lēmums un lokālplānojuma materiāli Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā šeit:

Saistošie dokumenti šeit:

