Otrdiena, 29. jūnijs, 2021 10:58
Apstiprināts lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov.
ogresnovads.lv
Saskaņā ar Ogres novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2021.gada 17.jūnija lēmumu “Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu 2012.-2024.g.” apstiprināšanu” pieņemti Pašvaldības saistošie noteikumi Nr.8/2021 “Lokālplānojums zemes vienībai Plūmju ielā 9, Ogresgalā, Ogresgala pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu.