Epidemioloģiskā izmeklēšana liecina, ka ar masalām saslimusī persona 2026. gada 5. martā lidojusi no Rīgas uz Turciju ar reisu Nr. TK1758. Par šo gadījumu SPKC informējusi Turcijas atbildīgās iestādes, lai identificētu infekcijai iespējami pakļautos pasažierus.
Vienlaikus SPKC aicina visus cilvēkus, kuri 21.-22. februārī Rīgā piedalījās pasākumā "Ļutauras viktorinas", kā arī 5. martā lidoja no Rīgas uz Turciju ar attiecīgo reisu, sazināties ar SPKC epidemiologiem pa diennakts tālruni 67271738 vai rakstīt e-pastu , lai individuāli izvērtētu riskus un saņemtu nepieciešamās rekomendācijas.
SPKC speciālisti veic epidemioloģisko izmeklēšanu, lai noskaidrotu inficēšanās apstākļus, identificētu iespējamo infekcijas avotu, noteiktu slimnieka kontaktpersonas un organizētu nepieciešamos pasākumus infekcijas izplatīšanās novēršanai. Tā kā šis masalu gadījums, visticamāk, ir saistīts ar starptautiskiem ceļojumiem, epidemioloģiskajā izmeklēšanā un pretepidēmijas pasākumu organizēšanā iesaistīti arī citu valstu epidemiologi. Zināms, ka pasākumā piedalījās arī personas no Lietuvas, tādēļ informācija par iespējamo saslimšanas gadījumu nodota arī Lietuvas atbildīgajām iestādēm.
Centrā norāda, ka masalu gadījumā īpaši svarīgi ir apzināt un brīdināt kontaktpersonas par inficēšanās risku, kā arī noskaidrot, vai nav bijuši citi saslimšanas gadījumi, kas varētu veidot jaunas infekcijas izplatīšanās ķēdes sabiedrībā. Tādēļ ir būtiski noskaidrot, vai kādam pasākuma dalībniekam infekcijas inkubācijas laikā ir bijuši masalu simptomi. Savukārt lidmašīnas pasažieriem infekcijas inkubācijas periods vēl nav beidzies, tādēļ viņiem ir svarīgi saņemt rekomendācijas veselības novērošanai un rīcībai saslimšanas gadījumā.
Masalas ir ļoti infekcioza vīrusu slimība, kas izplatās no personas uz personu ar ļoti sīkiem gaisa pilieniem, inficētai personai runājot, klepojot vai šķaudot. Īpaši liels inficēšanās risks pastāv, atrodoties ar slimnieku vienā telpā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes - paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas - ieteicams palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.