Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis stāsta: “Ogres novada pašvaldības budžets 2026. gadam ir radīts, lai turpinātu veiksmīgi uzsākto ceļu uz mūsu kopīgo mērķi – radīt un attīstīt Ogres novadu par vietu, kur novada iedzīvotājiem ir ērti, droši un jēgpilni dzīvot un strādāt, uzņēmējiem – efektīvi attīstīties, bet novada viesiem – apmeklēt un vēlēties atgriezties.”
Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja skaidro: “2026. gada budžets tika veidots, izvērtējot un turpinot iepriekšējos gados paveiktos darbus un sasniegtos mērķus un izvirzot nākamā gada stratēģiskās prioritātes visās Ogres novada pašvaldības darbības jomās. Budžeta izveidē būtiski ir tas, ka 2026. gada budžeta projekta sagatavošanas laikā Ogres novada pašvaldība cieši sadarbojās ar pašvaldības iestāžu un aģentūru vadību un speciālistiem, novada pagastu un pilsētu pārvaldēm, kā arī konsultējās ar novada teritoriālo vienību iedzīvotāju padomēm. Nenoliedzami, ņemot vērā pašlaik visā valstī notiekošās tendences un arī mūsu novadam pieejamos finanšu resursus, ir skaidrs, ka pilnīgi visas novada vajadzības vienā gadā nav iespējams īstenot, ir jāizvirza sabalansētas prioritātes. Tomēr ir pamats gandarījumam, ka šis Ogres novada pašvaldības budžets ir visaptverošs, līdzsvarots un uz iedzīvotāju vajadzībām un novada prioritātēm balstīts.”
“Izglītības jomas spēcināšana ir viena no ilggadējām Ogres novada pašvaldības prioritātēm, paaugstinot kopējo izglītības līmeni, uzlabojot un attīstot izglītības iestāžu infrastruktūru, kā arī saglabājot izglītības iespējas katrā Ogres novada pagastā,” stāsta pašvaldībā. Jau pašlaik notiek Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, Ķeguma pamatskolas un Suntažu pamatskolas infrastruktūras uzlabošanas darbi, savukārt 2026. gada budžetā ieplānoti Ikšķiles vidusskolas piebūves projektēšanas darbi, Madlienas vidusskolas pārbūves projektēšanas darbi, kā arī Ogres pilsētas pirmsskolas iestādes “Bitīte” būvniecība.
Tāpat Ogres novada pašvaldības uzmanības lokā ik gadu ir arī publiski pieejamās infrastruktūras attīstība un kvalitātes uzturēšana, kas, ņemot vērā Ogres novada plašumu, ik gadus prasa gan ievērojamus darba, gan finanšu resursus, atzīmē pašvaldības pārstāvji. 2026. gadā gan Ogres novada pilsētās, gan pagastos plānoti ielu pārbūves darbi. Tāpat paredzēts izveidot arī jaunus park & ride automašīnu stāvlaukumus pie dzelzceļa pieturas punktiem Ogrē, Ikšķilē, Ciemupē un Ķegumā, lai novada iedzīvotāji varētu ērti un droši novietot savas automašīnas un tālāko ceļu mērot ar vilcienu. Visos Ogres novada pagastos turpināsies arī bērnu rotaļlaukumu izbūves programma.
Sociālā joma un sabiedrības drošības veicināšana ir nemainīgi aktuāla Ogres novada pašvaldības prioritāte, un 2026. gadā plānots paplašināt gan sociālo pakalpojumu saņēmēju loku, gan arī nodrošināt lielāku finansējumu šo pakalpojumu sniegšanai, stāsta pašvaldībā. Tāpat Ogres novada budžetā paredzēts palielināt bērna piedzimšanas pabalsta apmēru. 2026. gadā ieplānots strādāt arī pie sabiedriskās kārtības veicināšanas visā Ogres novadā, spēcinot pašvaldības policijas darbu, kā arī turpināt civilās aizsardzības vajadzībām paredzētu patvertņu izbūves darbus, norāda pašvaldībā.
Arī 2026. gadā plānots turpināt kultūras pasākumu un sporta aktivitāšu pieejamību visā Ogres novadā. Ogres novada pagastu brīvdabas estrādēs plānoti remontdarbi, tāpat katrā pagastā turpinās darboties kultūras nami. Lielvārdes parkā par Eiropas Savienības līdzekļiem ar Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu plānots izbūvēt gājēju un veloceliņu un labiekārtot autostāvvietu, gan arī izgaismot Lielvārdes pilsdrupas. Tāpat 2026. gadā paredzēts uzsākt Lielvārdes bibliotēkas projektēšanu, virzoties uz Ogres novada pašvaldības izvirzīto mērķi – nodrošināt maksimālas izglītības, kultūras un sporta iespējas katrā Ogres novada pilsētā un pagastā. Veicinot sportisku aktivitāšu iespējas Ogres novada iedzīvotājiem, jau līdzšinējai sporta aktivitāšu infrastruktūrai pievienosies arī futbola laukums, kura izbūve Ogrē noslēgsies 2026. gadā.
Attīstot uzņēmējdarbības vidi novadā, 2026. gadā Ogres novada pašvaldība turpinās uzlabot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru, kā arī izveidos īpašu grantu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai Ogres novadā. Tāpat turpināsies darbs pie ienākošā tūrisma veicināšanas, piesaistot gan iekšzemes, gan ārvalstu tūristus, vēsta pašvaldības pārstāvji.