Piektdiena, 4. jūnijs, 2021 08:39

Apstiprināts valsts finansējums Jauniešu mājas izveidei

Apstiprināts valsts finansējums Jauniešu mājas izveidei
Ministru kabinets 2021. gada 1. jūnijā apstiprinājis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem valsts budžeta finansējuma piešķiršanai, kas saistīti ar Covid-19 krīzes pārvarēšanu un ekonomikas atlabšanu", kā ietvaros piešķirts finansējums Jauniešu mājas pārbūvei Brīvības ielā 40, Ogrē.

Projekta “Pašvaldības ēkas “Jauniešu māja” Brīvības ielā 40, Ogrē pārbūve” ietvaros tiks veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, pārbūvēta garāža par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.



Ogres novada Jauniešu mājā darbosies Jaunatnes lietu komisija, skolēnu dome, Ogres novada Jauniešu dome, citas jauniešu organizācijas. Ogres novada jauniešu māja darbosies kā Ogres novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība un tās mērķis būtu nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.

Investīciju projekta kopējā izmaksu summa ir 1 246 663,00 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 186 999,45 eiro.

