Projekta “Pašvaldības ēkas “Jauniešu māja” Brīvības ielā 40, Ogrē pārbūve” ietvaros tiks veikta vecā korpusa pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi. Tiks izveidota jauna, moderna piebūve ar multifunkcionāli izmantojamu zāli, pārbūvēta garāža par materiālu noliktavu un sanāksmju telpu, kā arī tiks veikti citi labiekārtošanas darbi.
Ogres novada Jauniešu mājā darbosies Jaunatnes lietu komisija, skolēnu dome, Ogres novada Jauniešu dome, citas jauniešu organizācijas. Ogres novada jauniešu māja darbosies kā Ogres novada Izglītības pārvaldes struktūrvienība un tās mērķis būtu nodrošināt aktivitāšu un pasākumu kopumu, kas veicina jaunu zināšanu, prasmju un attieksmju apguvi jaunieša patstāvīgas dzīves uzsākšanai.
Investīciju projekta kopējā izmaksu summa ir 1 246 663,00 eiro, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 15% no projekta izmaksu summas jeb 186 999,45 eiro.