Sestdiena, 28. februāris, 2026 17:28

Aptauja: 37% iedzīvotāju atgūto nodokļu pārmaksu plāno izmantot ikdienas tēriņiem

Aptauja: 37% iedzīvotāju atgūto nodokļu pārmaksu plāno izmantot ikdienas tēriņiem
Vairāk nekā trešdaļa jeb 37% Latvijas iedzīvotāju atgūto pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli plāno novirzīt ikdienas tēriņiem, informēja "Bigbank" Latvijas filiālē, atsaucoties uz veikto aptauju.

17% iegūtos papildu līdzekļus grasās novirzīt drošības spilvenam - 13% aptaujāto saņemto summu plāno ielikt krājkontā, bet 4% - ieguldīt ilgtermiņā.

To, ka atgūto pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli uzkrās vai ieguldīs, biežāk norāda mājsaimniecības ar augstākiem ienākumiem un gados jaunākie aptaujas dalībnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Vienlaikus 12% līdzekļus paredz novirzīt atpūtai vai ceļojumam, bet 6% - kādam lielākam pirkumam.

Savukārt 18% respondentu norāda, ka viņiem pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa nav pieejama, bet 3% aptaujāto norādījuši, ka pārmaksātā nodokļa atmaksu neplāno pieprasīt.

Aptaujā 8% norādījuši, ka nodokļa atmaksu plāno izmantot esošo kredītsaistību sakārtošanai. Šajā atbildē raksturīgākā ir iedzīvotāju vecuma grupa no 30 līdz 49 gadiem.

Iedzīvotāju aptauju pēc "Bigbank" Latvijas filiāles pasūtījuma februārī veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu uzņēmums "Norstat". Tajā piedalījās 1006 respondenti vecumā no 18 līdz 74 gadiem

