Aptauja: 76% iedzīvotāju nav mainījuši alkoholisko dzērienu lietošanas paradumus
Svētdiena, 21. septembris, 2025 12:37

Aptauja: 76% iedzīvotāju nav mainījuši alkoholisko dzērienu lietošanas paradumus

Leta

Kopš 1.augusta, kad stājušies spēkā alkohola aprites ierobežojumi, 76% iedzīvotāju nav mainījuši alkoholisko dzērienu lietošanas paradumus, aģentūru LETA informēja alkoholisko dzērienu tirgotājs "AlkoOutlet", atsaucoties uz veikto aptauju.

Aptaujas rezultāti rāda, ka 3% uzskata, ka sākuši lietot vairāk dzērienu, savukārt 18% norāda, ka patērētā alkohola apjoms samazinājies, bet 3% alkoholu nelieto vispār. Rezultāti korelē ar "AlkoOutlet" datiem par dzērienu pārdošanas apjomu 2025.gada augustā, kas pieaudzis par 3%, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn.

Jautāti par ierobežojumu ietekmi uz alkoholisko dzērienu patēriņu, 67% pauduši, ka ierobežojumi nepalīdzēs to samazināt, jo tie, kas to tiešām vēlas, alkoholu tāpat iegūs. 25% tic, ka ierobežojumiem ilgtermiņā būs pozitīva ietekme, bet 8% uzskata, ka par efektivitāti ir grūti spriest.

Savukārt par personīgajiem iepirkšanās paradumiem 62% iedzīvotāju atbildējuši, ka paradumi nav mainījušies, 18% norāda, ka tagad pērk vairāk alkohola, bet 17% dzērienus iegādājas mazāk.

Interneta aptauja veikta 2025.gada septembrī, tajā piedalījās 209 abu dzimumu respondenti no visas Latvijas.

Jau ziņots, ka "AlkoOutlet" īpašnieks ir SIA "Vita mārkets", kas ir arī "Elvi" franšīzes partneris. Kompānija reģistrēta 1997.gadā, un tās pamatkapitāls ir seši miljoni eiro. Uzņēmums pieder SIA "Fortis VM". Uzņēmums pērn strādāja ar 145,486 miljonu eiro apgrozījumu un 5,758 miljonu eiro peļņu.

