Aptauja: 86,5% Ogres iedzīvotāju uzlabojusies dzīves kvalitāte

CSP ir nozīmīgs spēlētājs kvalitatīvu datu veidošanā, un tās apsekojumi raksturo mūsu sabiedrības dažādos dzīves aspektus, ekonomiskos procesus un to izmaiņu tendences. Pēdējo reizi šāda aptauja tika veikta 2017. gadā.



Šīs aptaujas ietvaros CSP speciālisti, intervējot iedzīvotājus, ieguva informāciju par dzīves apstākļiem pilsētās, pašvaldības darbu, nodarbinātību, izglītību, pārvietošanās paradumiem pilsētās, sabiedrisko pakalpojumu izmantošanas kvalitāti un dzīvi kopumā. Apsekojuma izlasē 2022. gadā tika iekļautas 7500 mājsaimniecības. Izvēlētajā mājsaimniecībā atlasīta viena persona vecumā no 15 gadiem.



Kopējais statistikas rādītājs liecina, ka 81-100% Ogres iedzīvotāju dzīves kvalitāte ir uzlabojusies pēdējo piecu gadu laikā. Ogre ierindojas pirmajā vietā kategorijā par dzīves kvalitāti pilsētā pirms pieciem gadiem (2017. gadā). Dzīves kvalitāte ir uzlabojusies 86,5% aptaujātajiem iedzīvotājiem un pasliktinājusies 0,5% iedzīvotāju. Otrajā vietā ir Valmiera ar 76,4% un Rēzekne ar 73,7%.



Dati liecina, ka no deviņām pilsētām Ogre ierindojas trešajā vietā aptaujā par iedzīvotāju apmierinātību ar dzīvi pilsētā kopumā. Ogrē pilnībā šim viedoklim piekrīt 76,6% no aptaujātajām personām. No kopējā aptaujāto iedzīvotāju skaita pirmajā vietā ir Ventspils (81,6%), otrajā vietā Valmiera (78,1%).



Ogrēniešu vidū ir visvairāk tādu, kuri ir apmierināti ar pilsētas sakoptību - gandrīz 99% pilsētas iedzīvotājus tā apmierina. Ogrei seko Ventspils (98,9%), Liepāja (97,2%) un Valmiera (96,4%). Savukārt ar zaļo zonu pieejamību cilvēki visvairāk ir apmierināti Ventspilī (99,4%), Ogrē (98,3%) un Jūrmalā (98,3%). Ogrē kopumā ir vērojama pozitīva tendence. Ar gaisa kvalitāti pilsētā ir apmierināti 97,1% aptaujāto iedzīvotāju, ar trokšņu līmeni - 91,8%, sakoptību - 99% aptaujāto, savukārt apmierināti ar savu apkaimi ir 96,4% aptaujāto.



67,9% no aptaujātajiem ogrēniešiem jūtas droši atrasties naktī uz ielas savā pilsētā. Dati rāda, ka 80,7% aptaujāto iedzīvotāju visdrošāk jūtas Liepājā un 78,7% Valmierā. Savukārt Jēkabpilī un Daugavpilī cilvēki ir sākuši vairāk bažīties par drošību savā pilsētā.



Jautājumu par pilsētas iedzīvotāju savstarpējo uzticību CSP ir sadalījusi divās grupās. Pirmais jautājums ir par to, vai lielākajai daļai šajā pilsētā dzīvojošo cilvēku var uzticēties. Ogrē 69,9% aptaujāto tam piekrita, bet 14,3% - nepiekrita. Otrais jautājums ir par to, vai lielākajai daļai savā dzīvesvietas apkārtnē dzīvojošo cilvēku var uzticēties: 79,7% aptaujāto Ogres iedzīvotāju tam piekrita, bet 11% - nepiekrita. Augstākie rādītāji ir Liepājā (84,7%) un Daugavpilī (72,7%), zemākie rādītāji - Jelgavā (55,5%) un Rēzeknē (48,1%).