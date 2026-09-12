Aptauja atklāj kurā nozarē labprātāk strādātu Latvijas iedzīvotāji

Lai gan darba tirgus un ekonomiskā situācija mainās, priekšstats par pievilcīgākajām nozarēm Latvijā kopumā saglabājas stabils. Šogad gan strādājošo, gan studentu vidū līderpozīcijas saglabā informācijas un komunikācijas pakalpojumu nozare, kurā labprātāk strādātu 29% studentu un 24% algotu darbu strādājošo. Īpaši šīs nozares uzņēmumi uzrunā jaunākos profesionāļus - 25 līdz 34 gadus vecu strādājošo vidū darbu tajos izvēlētos katrs trešais jeb 34%.
Augsta interese abās mērķa grupās saglabājas arī par transporta un uzglabāšanas nozares uzņēmumiem, kuros labprātāk strādātu 14% strādājošo un 17% studentu, kā arī finanšu un apdrošināšanas sektoru - attiecīgi 14% strādājošo un 15% studentu. Pievilcīgāko nozaru vidū ir arī apstrādes rūpniecība, kā arī elektroenerģijas, gāzes apgādes un siltumapgādes uzņēmumi. Savukārt strādājošo vidū pieprasīti ir arī lauksaimniecības un mežsaimniecības, kā arī vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozaru uzņēmumi.
Zemākā pievilcība abās mērķa grupās ir ieguves rūpniecības un karjeru izstrādes, profesionālo, zinātnisko un tehnisko pakalpojumu, izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu, kā arī ūdensapgādes, notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošanas nozaru uzņēmumiem. Strādājošo skatījumā mazāk vilinošs ir arī darbs mākslas, izklaides un atpūtas, operāciju ar nekustamo īpašumu, kā arī administratīvo un apkalpojošo dienestu uzņēmumos. Savukārt studentu vidū retāk pievilcīgāko darba devēju lokā nonāk veselības un sociālās aprūpes nozares iestādes.
Kopumā priekšstats par pievilcīgākajiem darba devējiem saglabājas salīdzinoši noturīgs - arī šogad līderu vidū ir uzņēmumi, kas augstu novērtēti iepriekšējos gados.
Strādājošo vērtējumā par 2026. gada pievilcīgākajiem darba devējiem ir atzīti AS "Latvijas valsts meži", AS "Latvenergo", "Air Baltic Corporation", SIA "Latvijas mobilais telefons", "Swedbank", Latvijas Banka un SIA "Mikrotīkls".
Savukārt studentu skatījumā pievilcīgāko darba devēju vidū ir "Latvijas valsts meži", "Latvenergo", "Air Baltic Corporation", "Swedbank" un "Mikrotīkls", bet starp pievilcīgākajiem darba devējiem ierindojas arī Rīgas lidosta, SIA "All Media Latvia", "Fyul" un "SEB Banka".
Pievilcīgākie darba devēji vērtēti pēc 25 dažādiem kritērijiem.
Aptauja veikta 2026. gada pavasarī no 28. marta līdz 6. maijam, tajā piedalījās 1120 Latvijas darba ņēmēji, kā arī 500 vadošo Latvijas augstskolu studenti.