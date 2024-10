Aptauja: Latvijas iedzīvotāji saslimt visvairāk baidās ar onkoloģiskām slimībām

Ievērojami biežāk no onkoloģiskām slimībām bīstas sievietes, kuras šo atbildi starp dažāda veida slimībām izvēlējušās 70% gadījumu. Turpretī vīrieši to apstiprinājuši 64% gadījumu.

Savukārt 40% respondentu pauduši, ka visvairāk uztraucas par iespēju sirgt ar Alcheimera slimību un citām neirodeģeneratīvajām slimībām. Arī šajā gadījumā ievērojami atšķīrās sieviešu un vīriešu atbildes. Aptaujātās sievietes ar slimību baidījušās sasirgt 45% gadījumu, kamēr vīrieši bailes apstiprinājuši 33% gadījumu.

Trešā populārākā atbilde bija sirds un asinsvadu slimības, ko norādīja 23% iedzīvotāju, bet ceturtā - HIV/AIDS, ar kuru saslimt baidās 22% respondentu. Neliela daļa jeb 8% aptaujāto apgalvojuši, ka nebaidās saslimt ar nevienu no slimībām - šādi atbildējuši 10% vīriešu un 7% aptaujāto sieviešu.

Tāpat aptaujas dati uzrāda, ka lielāks uztraukums par iespēju saslimt ar HIV/AIDS ir iedzīvotājiem vecuma grupā no 18 līdz 29 gadiem. Turpretī respondenti vecumā no 60 līdz 74 gadiem to apstiprināja tikai 12% gadījumu.

Iedzīvotāju aptauju pēc AS "Grindeks" pasūtījuma veica pētījumu kompānija "Norstat" šā gada oktobrī, un tajā piedalījās vairāk nekā 1000 respondentu vecumā no 18 līdz 74 gadiem.