Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā būs noteikta novada attīstības vīzija, ilgtermiņa mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva, savukārt attīstības programmā būs noteiktas vidējā termiņa prioritātes un pasākumu kopums attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.
Aicinām piedalīties aptaujā – iegūtie rezultāti kalpos par pamatu jaunveidojamā Ogres novada Ilgtspējīgās attīstības stratēģijas 2021.-2034. gadam un Attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādei. Aptauja ir anonīma, iegūtie rezultāti tiks izmantoti un publicēti tikai apkopotā veidā.
Aptauja ilgs līdz 5. aprīlim.