Trešdiena, 3. februāris, 2021 14:32

Aptauja par ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei

Aptauja par ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei
Aptauja par ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei

Ogres novada pašvaldība ir iecerējusi izveidot jaunu aktīvās atpūtas vietu Ogrē, pielāgojot pilsētā esošo ūdenstorni kāpšanas sporta attīstīšanai. Šī Baltijas mērogā unikālā projekta ietvaros izveidotā aktivitāte būs vērtīgs brīvā laika pavadīšanas veids visai ģimenei.
Kāpšanas sienas izveidei plānots izmantot ūdenstorni, kas atrodas kalnā aiz Ogres novada pašvaldības. Ūdenstornis jau ilgstoši stāv neizmantots, savlaik pat bija plānots to demontēt, taču piedāvātais risinājums būtu iespēja, kā lietderīgi izmantot esošo objektu pilsētā.

Projekts paredz uz ūdenstorņa izvietot standarta boulderinga moduļsienu MoonBoard un ātrumkāpšanas moduli Etalons. 

Lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par piedāvāto ieceri, pašvaldība izveidojusi aptauju. Lūgums būt atsaucīgiem un sniegt savu viedokli. Aptauja ir pieejama šeit: 

Plašāka informācija par kāpšanas sienas projektu pieejama šeit:

