Trešdiena, 3. februāris, 2021 14:32
Aptauja par ūdenstorņa izmantošanu kāpšanas sienas izveidei
ogresnovads.lv
Ogres novada pašvaldība ir iecerējusi izveidot jaunu aktīvās atpūtas vietu Ogrē, pielāgojot pilsētā esošo ūdenstorni kāpšanas sporta attīstīšanai. Šī Baltijas mērogā unikālā projekta ietvaros izveidotā aktivitāte būs vērtīgs brīvā laika pavadīšanas veids visai ģimenei.
Kāpšanas sienas izveidei plānots izmantot ūdenstorni, kas atrodas kalnā aiz Ogres novada pašvaldības. Ūdenstornis jau ilgstoši stāv neizmantots, savlaik pat bija plānots to demontēt, taču piedāvātais risinājums būtu iespēja, kā lietderīgi izmantot esošo objektu pilsētā.