Veselība, mūsuprāt, ir dzīves vērtību pamatā – to iegūt var tikai rūpējoties par savu fizisko un emocionālo labsajūtu.Tādēļ aicinām līdz 2021.gada 20.martam piedalīties aptaujā, lai palīdzētu izprast, kādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes līdz šim bijušas veiksmīgas, un kādas aktivitātes būtu nepieciešams realizēt turpmāk.
Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems vien 5 minūtes Tava laika. Anketēšanas laikā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā Ogres novada Sporta centra struktūrvienības Oveselība vajadzībām, plānojot un īstenojot novadā dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.
Saite uz aptauju pieejama šeit.