Ceturtdiena, 09.10.2025 14:45
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 14:45
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 11. marts, 2021 12:59

APTAUJA: veselības veicināšanas aktivitātes Lielvārdes novadā

lielvarde.lv
APTAUJA: veselības veicināšanas aktivitātes Lielvārdes novadā
Ceturtdiena, 11. marts, 2021 12:59

APTAUJA: veselības veicināšanas aktivitātes Lielvārdes novadā

lielvarde.lv

Šobrīd tiek izstrādāta veselības veicināšanas plānošanas programma, kas tiks īstenota apvienotajā Ogres novadā pēc administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas. Šīs anketēšanas mērķis ir izprast Lielvārdes novada iedzīvotāju viedokli, lai arī turpmāk nodrošinātu daudzveidīgus pasākumus, kas vērsti uz veselīga dzīvesveida paradumu veidošanos un nostiprināšanos.

Veselība, mūsuprāt, ir dzīves vērtību pamatā – to iegūt var tikai rūpējoties par savu fizisko un emocionālo labsajūtu.Tādēļ aicinām līdz 2021.gada 20.martam piedalīties aptaujā, lai palīdzētu izprast, kādas veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātes līdz šim bijušas veiksmīgas, un kādas aktivitātes būtu nepieciešams realizēt turpmāk.

Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšana aizņems vien 5 minūtes Tava laika. Anketēšanas laikā iegūtie dati tiks izmantoti tikai rezultātu analīzei apkopotā veidā Ogres novada Sporta centra struktūrvienības Oveselība vajadzībām, plānojot un īstenojot novadā dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

Saite uz aptauju pieejama šeit.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?