Lai arī turpmāk varētu nodrošināt daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus,Oveselība komanda aicina novada iedzīvotājus paust savu viedokli par līdz šim īstenotajām un papildus nepieciešamajām aktivitātēm, līdz šā gada 5.martam aizpildot šo aptauju šeit:
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Ogres novada Sporta centra struktūrvienības Oveselība vajadzībām, plānojot un īstenojot novadā dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.