Pirmdiena, 1. marts, 2021 18:14

APTAUJA: Veselības veicināšanas iespējas Ogres novadā

Pirmdiena, 1. marts, 2021 18:14

Veselība ir mūsu lielākā vērtība, jo to nevar nopirkt kā maizi veikalā, bet no tās ļoti lielā mērā ir atkarīgs cilvēka dzīves ilgums un kvalitāte. Tāpēc Oveselība komandas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveida paradumu veidošanos un nostiprināšanos Ogres novada iedzīvotāju vidū.

Lai arī turpmāk varētu nodrošināt daudzveidīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus,Oveselība komanda aicina novada iedzīvotājus paust savu viedokli par līdz šim īstenotajām un papildus nepieciešamajām aktivitātēm, līdz šā gada 5.martam aizpildot šo aptauju šeit:

Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Ogres novada Sporta centra struktūrvienības Oveselība vajadzībām, plānojot un īstenojot novadā dažādus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus.

