Tieši veselības apsvērumi ir pamudinājuši daudzus Ogres novada iedzīvotājus manīt dzīvesveida paradumus – 54% sākuši vairāk staigāt svaigā gaisā, teju 40% sākuši ēst veselīgāk, katrs trešais ir palielinājis ikdienas fizisko aktivitāšu daudzumu, intensitāti u.tml., liecina ONSC veselības veicināšanas nodaļas Oveselība veiktās aptaujas* dati.
Aptaujas dati atklāj, ka lielākā daļa Ogres novada iedzīvotāju savu izvēli mainīt dzīvesveida paradumus skaidro ar mazkustīgu dzīvesveidu. Piemēram, daudzi norāda, ka pēdējā gada laikā viņu ikdienā dominējušas tādas aktivitātes kā darbs pie datora (52%), TV vērošana un ēst gatavošana (40%) un mājokļa uzkopšana (56,2%).
Līdzīga situācija ir vērojama arī kaimiņu – Lielvārdes un Ķeguma – novados, kuru iedzīvotāji biežāk nekā Ogres novada iedzīvotāji norāda, ka viņu dzīvesveida paradumi pēdējā gada laikā ir kļuvuši vēl neveselīgāki nekā tie bijuši pirms globālās pandēmijas, jo ir palielinājies mazkustīgums, uzturs kļuvis neveselīgāks, spriedze darbā un mājās ir pieaugusi u.tml. Visbiežāk uz to norāda tieši Ķeguma novada iedzīvotāji.
Jāpiebilst, ka Ķeguma novada iedzīvotāji arī savu psihoemocionālo un fizisko veselību vērtē salīdzinoši zemāk nekā Ogres un Lielvārdes novadu iedzīvotāji. Neraugoties uz to, viņi teju divas reizes biežāk nekā citu novadu iedzīvotāji norāda, ka pēdējā gada laikā nav mainījuši veselīga dzīvesveida paradumus. Arī dažādu novada iedzīvotājiem paredzēto veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu apmeklēšanas ziņā viņi ir kūtrāki. Piemēram, ja Ogres novadā šos pasākumus ir apmeklējuši 57% respondentu, Ķeguma novadā tie ir vien 37%.
Kopumā visu aptaujāto novadu iedzīvotāji norāda, ka galvenā prioritāte veselības veicināšanas jomā viņiem ir fiziskās veselības uzlabošana (īpaši aktuāla tā ir vīriešiem). Otrajā vietā ir psihoemocionālās veselības uzlabošana. Trešo vietu dala ģimenes veselība un ar veselīgu uzturu saistītie jautājumi. Savukārt viszemākā interese visos novados ir par atkarību ierobežojošajiem pasākumiem.
Jāteic gan, ka atkarības ir ļoti sensitīva tēma. Daudzi par tām izvairās runāt (kā norāda narkologi, psihiatri un sociālā darba veicēji, ne visi cilvēki savas, savu tuvinieku problēmas ar atkarībām apzinās un izprot), īpaši pagastos (jo savu privāto dzīvi neafišēt tik mazās kopienās ir ļoti sarežģīti – ko zina viens kaimiņš, drīz vien uzzina visi). Par to zināmā mērā liecina arī fakts, ka dažādus tematiskos izdevumus (bulketus, ziņu lapas utt.) aptaujātie izmanto labprātāk nekā apmeklē pasākumus – seminārus, speciālistu vadītas atbalsta grupas u.tml. Tāpēc reālais iedzīvotāju skaits, kuriem ir aktuāli ar atkarību ierobežošanu saistītie jautājumi, varētu būt lielāks.
Starp Ogres novada iedzīvotāju iecienītākajiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem ir vingrošanas nodarbības darbspējīgajiem un senioriem, tradicionālais vingrošanas pasākums “Vingro vesels Ogrē!”, dažādi tematiskie semināri un veselīgu maltīšu gatavošanas meistarklases. Taču viņi labprāt vairāk apmeklētu vingrošanas nodarbības brīvā dabā, kā arī emocionālo labsajūtu uzlabojošus pasākumus, ārstniecisko vingrošanu un nodarbības par dažādām ar bērnu audzināšanu saistītām tēmām.
Arī Lielvārdes un Ķeguma novados īpaši iecienītas ir vingrošanas nodarbības pieaugušajiem (darbspējīgajiem). Taču Lielvārdes novada iedzīvotāji labprāt apmeklē arī zumbas un jogas nodarbības, veselīgam uzturam veltītos seminārus, kamēr Ķeguma novada iedzīvotāji – emocionālajai labsajūtai veltītos seminārus, veselīgu maltīšu pagatavošanas meistarklases un vingrošanas nodarbības brīvā dabā.
Jāpiebilst, ka vairums Lielvārdes un Ķeguma novadu iedzīvotāju norāda, ka papildus novadā jau pieejamajiem veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem labprāt izmantotu iespēju apmeklēt peldēšanas nodarbības. Tāpat Lielvārdes novada iedzīvotāji pie vēlamajām aktivitātēm min vingrošanas nodarbības senioriem, nodarbības par attiecībām ar pusaudzi ģimenē, aerobiku, jogu, pilates u.c., bet Ķeguma novada iedzīvotāji – ārstniecisko vingrošanu, funkcionālos treniņus brīvā dabā, pārgājienus, lekcijas par veselību veicinošām tēmām dažādām vecuma grupām u.c.
Šīs aptaujas ietvaros bija plānots noskaidrot arī to, kā globālās pandēmijas ietekmē ir mainījušies Ikšķiles novada iedzīvotāju veselīga dzīvesveida paradumi un iegūt atgriezenisko saiti par līdz šim īstenotajām un papildus nepieciešamajām veselības veicināšanas un slimību profilakses aktivitātēm. Tomēr šī novada vadība izlēma nepublicēt aptaujas anketu, kas liedza iespēju iegūt reprezentatīvus datus.
* Aptauja tika īstenota digitālajā vidē 2021.gada februārī un martā, aptaujājot kopumā 594 esošos un topošos Ogres novada iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 75 gadiem. No tiem 356 bija Ogres novada iedzīvotāji, 102 – Ķeguma novada iedzīvotāji, bet 127 – Lielvārdes novada iedzīvotāji, bet 9 – Ikšķiles novada iedzīvotāji.
Informāciju sagatavoja Oveselība