Ogres novada pašvaldības Centrālās administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļai uzdots nosūtīt Ogres novada pašvaldības domes lēmumu projekta “Greenways” vadošajam partnerim Balvu novada pašvaldībai un Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros administrējošajai iestādei Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.
Lēmums par līdzdalības apturēšanu pārrobežu sadarbības programmas projektā pieņemts, ņemot vērā Krievijas Federācijas bruņoto spēku iebrukumu Ukrainā, izvēršot plašu karadarbību un nodarot postījumus Ukrainas valstij un tās tautai. Ogres novada pašvaldība uzskata, ka nav iespējama turpmāka pašvaldības līdzdalība Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Ukraina Latvijas neatkarību atzina 1991. gada 26. augustā. Ogres novada pašvaldība ciena Ukrainas tautu, tās tiesības būt neatkarīgai valstij un nosoda Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
Šo pārrobežu sadarbības programmas projektu finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta mērķis ir panākt pozitīvas izmaiņas pierobežu reģionos un reģionos pie Eiropas Savienības ārējās robežas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides aizsardzība un pārrobežu mobilitāte un drošība.
Kopējs projekts Latvijas – Krievijas programmai tika izstrādāts pēc Vidzemes Tūrisma asociācijas iniciatīvas un apstiprināts 2019. gada 16. janvārī un tā mērķis ir veicināt vietējos kultūras un dabas resursus (dzelzceļu vēsture, dabas takas, tūrisma un kultūras objekti), lai attīstītu apvienotus ilgtspējīgus tūrisma produktus, kas sniedz pozitīvu ietekmi visa reģiona ekonomikai, vietējiem uzņēmumiem.
Projekta kopējais budžets – 793 036 eiro, no kuriem 90 procenti tiek līdzfinansēti no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Projekts tika īstenots partnerībā ar Viļakas novada pašvaldību (ar 2021. gada 1. jūliju – Balvu novada pašvaldība), Gulbenes novada pašvaldību, Ērgļu novada pašvaldību (ar 2021. gada 1. jūliju – Madonas novada pašvaldība), Ropažu novada pašvaldību, Vidzemes Tūrisma asociāciju, Krievijas Federācijas Pleskavas reģiona tūrisma komiteju, Pleskavas rajona administrāciju, Ostrovskas rajona administrāciju, Pitalovas rajona administrāciju, Palkinas rajona administrāciju, kā arī sadarbībā ar Latvijas Zaļo ceļu asociāciju.
Ogres novada pašvaldība Partnerības līgumu par projekta “Greenways” īstenošanu parakstīja 2019. gada 23. augustā. Ogres novada pašvaldības projekta “Greenways” budžets ir 50 330 eiro, no kuriem šobrīd atgūti 25 412,06 eiro, kā arī finansējuma atgūšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iesniegta atskaite par 10 923,06 eiro. Atlikumā – 13 994,88 eiro, par kuriem ir uzņemtas saistības ar informācijas stendu izgatavotāju novietošanai Taurupes pagasta centrā un pie Plaužu ezera, kā arī pie Tīnūžu muižas Tīnūžu pagastā.
Projekta “Greenways” ietvaros izstrādāts un marķēts velo maršruts Ogre – Ogres Zilie kalni – bijušā dzelzceļa Rīga – Ērgļi posms Kangaru stacija – Ērgļi, noņemts apaugums un saremontēts Suntažu tilts pār Mazo Juglu, uzstādīti divi tūristu skaitītāji Ogres Zilajos kalnos un Ķeipenes stacijā, tāpat Ķeipenes stacijā piegādāti divi sliežu velosipēdi un izbūvēta bioloģiskā WC, kā arī projekta pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Spāniju par bijušo dzelzceļu rekreāciju tūrisma attīstības iespējām, izdotas velo tūrisma kartes par posmu Ogre – Kangari – Ērgļi.