Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologi, veicot epidemioloģisko izmeklēšanu, noskaidrojuši, ka pasažieris, kuram apstiprināta Covid-19 infekcija, 8.martā Ogres pusē braucis četru maršrutu autobusos.

Kā aģentūru LETA informēja SPKC, inficētais vispirms plkst.5.40 ar autobusu aizbraucis no Ogres līdz Ogresgalam. Tālāk plkst.12.18 viņš ar autobusu Ogre - Pāvulēni devies no Ogresgala līdz Pāvulēniem.

Pēcpusdienā plkst.14.30 saslimušais cilvēks ar autobusu Pāvulēni - Rīga aizbraucis no Pāvulēniem līdz Rīgas autoostai, bet plkst.17.45 ar autobusu Rīga - Ogresgals devies atpakaļ no Rīgas līdz Ogresgalam.

SPKC uzsver, ka visiem pasažieriem, kuri brauca minētajā datumā šajos maršrutos, ieteicams novērot savu veselības stāvokli. Ja tiek novēroti Covid-19 raksturīgi simptomi, ieteicams palikt mājās un sazināties ar savu ģimenes ārstu, lai izvērtētu veselības stāvokli.

