Naktī debesis vien brīžiem aizklās mākoņi, un nokrišņi nav gaidāmi. Pūšot lēnam vējam, atsevišķos rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra būs +10…+15 grādu robežās.
Rīgā naktī gaidāms lielākoties skaidrs un sauss laiks. Vējš būs lēns, un gaiss atdzisīs līdz +12…+13 grādiem.
Dienā saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19…+24 grādiem.
Dienas vidū ultravioletās radiācijas indekss būs vidēji augsts.
Rīgā dienā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņi nav gaidāmi. Vējš turpinās pūst lēni, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +22…+24 grādiem.