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Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 16:17

Ar kādiem laikapstākļiem sāksies jaunā nedēļa?

LETA
Ar kādiem laikapstākļiem sāksies jaunā nedēļa?
Foto: freepik
Svētdiena, 19. jūlijs, 2026 16:17

Ar kādiem laikapstākļiem sāksies jaunā nedēļa?

LETA

Pirmdien Latviju šķērsos ciklons, tāpēc gaidāms stiprs lietus, vietām pērkona negaiss un stipras vēja brāzmas, īpaši piekrastē, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).

Naktī uz pirmdienu Latvijā vietām īslaicīgi līs, pūtīs lēns vējš un atsevišķos rajonos veidosies migla. Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +12..+17 grādiem.

Dienā Latviju no dienvidiem šķērsos ciklons, nesot mākoņainu un lietainu laiku. Rietumu daļā un Vidzemes ziemeļos lietus vietām būs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss.

Vējš lielākoties saglabāsies lēns, bet piekrastē un Kurzemē pastiprināsies ziemeļaustrumu un austrumu vējš, brāzmās sasniedzot 15-18 metrus sekundē, bet Kurzemes piekrastē līdz pat 20-21 metram sekundē.

Gaisa temperatūra austrumu rajonos paaugstināsies līdz +20..+24 grādiem, bet rietumos būs vēsāks, tur +15..+20 grādi.

Rīgā naktī būs mākoņains, brīžiem skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš noslīdēs līdz +15..+17 grādiem.

Dienā debesis galvaspilsētā būs mākoņainas, pēcpusdienā un vakarā gaidāms lietus, vietām stiprs, iespējams arī pērkona negaiss. Vējš būs lēns, bet negaisa laikā brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +20..+22 grādus.

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