Pārmaiņas ietekmēs eID kartes, kas izsniegtas laikā no 2019. gada 2. septembra līdz 2026. gada 30. janvārim, kurās izmantota noteikta tehnoloģiskā komponente e-paraksta nodrošināšanai. Pēc Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC) sniegtās informācijas, pēc 9. decembra izmaiņas var skart vairāk nekā 346 000 eID kartes, kurās ir mikroshēmas versija "Cosmo 8.1". Izmaiņas saistītas ar sertifikācijas procesu, kuru veic Francijas nacionālā uzraudzības iestāde.
"eID karte Latvijā ir derīga desmit gadus - tās elektroniskajai komponentei tas ir salīdzinoši ilgs periods, kura laikā var rasties vajadzība pāriet uz jaunākas paaudzes tehnoloģijām. To paredz arī jaunais ES regulējums e-paraksta jomā. Šobrīd strādājam pie juridiskiem un tehniskiem risinājumiem, lai izmaiņu skartās eID kartes lietotāji varētu turpināt parakstīt dokumentus Latvijā, un paralēli sadarbības partneri gatavo tehnoloģiskos priekšlikumus, lai e-paraksts eID kartē darbotos ērti un droši neatkarīgi no tehnoloģiju attīstības arī ilgtermiņā," klāsta VARAM valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
VARAM sola, ka tiks ieviesti tehnoloģiski un juridiski pasākumi, lai nodrošinātu, ka arī to eID karšu lietotāji, kuras var skart izmaiņas, varētu elektroniski parakstīt dokumentus pilnā vai daļējā funkcionalitātē. Iespējamo ilgtermiņa papildus risinājumu izvērtējums tikšot veikts jūnija laikā.
Ministrijā uzsver, ka eID karte arī turpmāk būs derīga personas identitātes apliecināšanai gan klātienē, gan elektroniskajā vidē, kā arī ceļošanai Eiropas Savienības teritorijā.
Iedzīvotājiem un organizācijām, kas ikdienā izmanto un plāno izmantot elektronisko parakstīšanu, izmantojot tieši eID kartes, jāpārbauda vai attiecīgā karte ir ietekmēto karšu tvērumā, mudina VARAM. Pārbaudi var izdarīt vietnē reg.eparaksts.lv/eidinfo.
Ņemot vērā, ka minētā situācija neietekmē "eParaksts mobile" lietošanu, iespējams lejupielādēt lietotni "eParaksts mobile" un izmantot to e-parakstīšanai, pāriet uz citiem risinājumiem mudina VARAM.
Ietekmēto eID karšu lietotājiem LVRTC nosūtīšot individuālu informāciju par nepieciešamo rīcību, tādēļ svarīgi portālā "Latvija.gov.lv" pārliecināties par kontaktinformācijas pareizību. Pēc gala lēmuma pieņemšanas par turpmāko risinājumu LVRTC informēs ietekmēto eID karšu lietotājus par nepieciešamajām darbībām un turpmāko kārtību.
LVRTC aģentūrai LETA norādīja, ka situācija izveidojusies saistībā ar izmaiņām "eIDAS 2.0" regulējumā, kas paredz, ka kvalificētas elektroniskā paraksta radīšanas ierīces sertifikācijas derīguma termiņš nedrīkst pārsniegt piecus gadus. Sākotnēji šo mikroshēmu sertifikācija bija spēkā uz desmit gadiem līdz 2031. gadam, taču pēc "eIDAS 2.0" prasību piemērošanas termiņš saīsināts.
LVRTC uzsvēra, ka "eIDAS 2.0" regulas nestās izmaiņas skar elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāti, bet eID karte būs derīga personas identitātes apliecināšanai gan elektroniskajā vidē, gan klātienē, kā arī ceļošanai gadījumos, kad elektroniskā paraksta sertifikāts tiek atsaukts vai pārstāj darboties.
Iespēja, ka eID kartē iekļautie elektroniskā paraksta vai identifikācijas sertifikāti kļūst nederīgi pirms pašas eID kartes derīguma termiņa beigām, ir reāla un noteiktos gadījumos pat automātiska, vēsta LVRTC.
eID kartē iekļautais kvalificētais elektroniskā paraksta sertifikāts vai elektroniskās identifikācijas sertifikāts nav derīgs gadījumā, ja beidzas tā derīguma termiņš un eID kartes turētājs nav veicis sertifikātu darbības atjaunošanu. Tāpat eID kartes turētājs var lūgt nekavējoties apturēt jeb bloķēt sertifikātu darbību, ja eID karte ir nozagta vai nozaudēta, lai novērstu to ļaunprātīgu izmantošanu. Vienlaikus personai ir tiesības atteikties no sertifikātu aktivizēšanas, kā arī pieprasīt sertifikātu anulēšanu, darbības apturēšanu, pirmreizēju aktivizēšanu vai darbības atjaunošanu visā personas apliecības derīguma termiņa laikā.
Sertifikātu darbības apturēšanu vai atsaukšanu LVRTC var iniciēt dažādos gadījumos, piemēram, ja pastāv drošības riski, ja konstatētas izmaiņas sertifikācijas prasībās, kā arī ja mainās normatīvo aktu prasības.
LVRTC norāda, ka gadījumos, ja beidzies sertifikāta derīguma termiņš, persona vairs to nevar izmantot, tomēr ir paredzēts risinājums jauna sertifikāta piešķiršanai. Patlaban nav runa par sertifikāta derīguma beigām, bet gan to atsaukšanu, jo eID kartēs, kurās ir mikroshēmas versija "Cosmo 8.1", LVRTC nedrīkstēs nodrošināt kvalificētu elektronisko parakstu.
LVRTC atzīmēja, ka mikroshēmas sertifikācija ir pagarināta līdz 2026. gada 9. decembrim. Līdz tam laikam tiks vērtēti gan tehnoloģiski, gan juridiski risinājumi, lai nodrošinātu, ka arī ietekmēto eID karšu lietotāji var turpināt izmantot elektronisko parakstu. Primāri tiek strādāts pie tehniska risinājuma ieviešanas, kas ļautu arī turpmāk ar eID kartēm, kuras var skart regulas radītās izmaiņas, radīt visām prasībām atbilstošu elektronisko parakstu. Ja šo risinājumu izdosies ieviest līdz 9. decembrim, iedzīvotāji varēs turpināt izmantot eID kartes elektroniskai parakstīšanai kā līdz šim.
Ja minēto tehnisko risinājumu nepieciešamajā termiņā nebūs iespējams ieviest, vērtēts alternatīvs risinājums - paredzēt, ka Latvijā noteiktos gadījumos atzīti arī dokumenti, kas parakstīti ar uzlabotu elektronisko parakstu, kuru radīšanai var izmantot arī eID kartes, kuras skar regulas izmaiņas. Šādam risinājumam būtu nepieciešami atbilstoši grozījumi normatīvajā regulējumā, un tas attiektos uz dokumentu apriti nacionālā līmenī.
LVRTC informēja, ka eID karšu skaits ar aktivizētiem e-paraksta sertifikātiem pārsniedzis 1,3 miljonus. Ik mēnesi eID kartes dokumentu parakstīšanai izmantotas vairāk nekā 500 000 reižu.
Kā ziņots, Saeima Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai nodevusi grozījumus Personu apliecinošu dokumentu likumā, kas noteiks, ka elektroniskās identifikācijas sertifikāta apturēšanas gadījumā tiks saglabāts personas apliecības jeb eID kartes derīgums identitātes apliecināšanai klātienē. Ja personas apliecībā iekļautais kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts vai elektroniskās identifikācijas sertifikāts būs atsaukts, apturēts vai izbeigta tā darbība, personas apliecība būs derīga personas identitātes un tiesiskā statusa apliecināšanai klātienē, rosina noteikt Iekšlietu ministrija.
Paredzams, ka personas apliecības turētājam tiks saglabāta iespēja pieteikties alternatīviem elektroniskā paraksta līdzekļiem, tostarp izmantojot personas apliecību kā derīgu personu apliecinošu dokumentu arī tādā gadījumā, ja tajā iekļautie sertifikāti ir atsaukti, apturēti, kļuvuši nederīgi vai arī izbeigta to darbība, un ja personas apliecība nav kļuvusi nederīga citu iemeslu dēļ.
Izmaiņas tiek virzītas, jo pastāv risks, ka eID kartē iekļautais kvalificēts elektroniskā paraksta sertifikāts vai elektroniskās identifikācijas sertifikāts var tikt atsaukts, apturēts un kļūt nederīgs eID kartes derīguma termiņa laikā.
Latvijā eID kartes pārsvarā izsniedz ar desmit gadu derīguma termiņu, taču Eiropas Parlaments un Padome jau pirms diviem gadiem pieņēma regulu, ka kvalificētu elektroniskā paraksta radīšanas ierīču (QSCD) sertifikācijas derīgums nevar pārsniegt piecus gadus ar noteikumu, ka ievainojamības novērtējums tiek veikts reizi divos gados. Ja ievainojamības tiek konstatētas un netiek novērstas, QSCD sertifikāciju anulē. Tādējādi Latvijā eID karšu un ar tām saistītā e-paraksta derīguma termiņš ir garāks par šo Eiropas prasību.
Iekšlietu ministrija skaidro, ka iepriekš QSCD sertifikācijai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm nebija vienots termiņa ierobežojums un valdīja pieņēmums, ka produktam jābūt sertificētam vismaz tā izsniegšanas brīdī, nevis visā tā dzīves cikla laikā.