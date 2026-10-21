Ar lietu, bet siltāk par normu: kādi laikapstākļi gaidāmi nedēļas nogalē un nākamnedēļ?

Piektdien, sākot no valsts dienvidrietumiem, daudzviet līs, vējš kļūs lēnāks un gaisa temperatūra sasniegs +10..+14 grādus.
Sestdien un svētdien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumu daļā vietām uzlīs, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa temperatūra naktīs nenoslīdēs zem nulles, maksimālā temperatūra būs +9..+14 grādi.
Nākamās nedēļas sākumā dažbrīd līs un gaisa temperatūra krasi nemainīsies.
Saskaņā ar Eiropas Vidēja termiņa laika prognožu centra datiem šī un nākamā nedēļa Latvijā būs trīs līdz četrus grādus siltāka par normu, bet nokrišņu daudzums saglabāsies mazāks nekā rudenī ierasts.