Vienu no šī gada pašvaldības atbalstītajiem projektiem realizēja Madlienas komunālo pakalpojumu iestāde “Abza” kopā ar Madienas vidusskolas 8. klases audzinātāju Ligitu Ridūzi un skolēniem. Veicinot neformālās izglītības aktivitātes, viņi kopīgi īstenoja projektu ar nosaukumu “Maini dzīvi – domā plašāk!”.
Jau šī gada sākumā Madlienas vidusskolas nu jau 8. klases skolēniem radās ideja padarīt interesantāku parka teritoriju pie estrādes, lai tā būtu pieejamāka gan pagasta iedzīvotājiem, gan arī tūristiem, kuri viesojas Madlienā, lai apskatītu Latvijas pagastu Ozolu birzi. Projekta koordinatore, Madlienas vidusskolas 8. klases audzinātāja L. Ridūze uzsver, ka projekta mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību un ieinteresētību pagasta kultūrvides uzlabošanā un labiekārtošanā, kā arī pilnveidot praktiskās līdzdalības prasmes un dot reālu ieguldījumu parka teritorijas pie estrādes sakārtošanā, kas būtu ilgtspējīgs un noderīgs darbs gan pašiem, gan pagasta iedzīvotājiem.
Lai īstenotu savas idejas, tika iesniegts pieteikums Ogres novada Izglītības pārvaldes izsludinātajā projektu konkursā papildu finanšu līdzekļu piešķiršanai. Sākotnēji projekts netika apstiprināts, taču audzinātāja un jaunieši ar lielu entuziasmu turpināja rosību - tika veikti teritorijas sakopšanas darbi, kopā ar vecākiem izgatavoti un parka teritorijā izvietoti 9 putnu būrīši. Nozāģēto koku celmos tika izveidotas puķu dobes. Iestādītas lazdas, forsītijas un kļavas. Tika veikti mērījumi un aprēķini, lai noteiktu kokmateriālu daudzumu un izmaksas kāpņu un spēļu galda izveidei.
Vasaras vidū tika saņemtas pozitīvas ziņas, ka finansējums projektam tomēr ir piešķirts, un sākās intensīvs darbs pie aktivitāšu īstenošanas. Kā stāsta L. Ridūze, aktīvākais un nopietnākais darbs uzsākās septembrī, kad parka teritorijā tika atjaunotas kāpnes un izveidota atpūtas vieta ar vides objektu “Spēļu galds,” nokrāsotas tilta margas, papildināta zaļā zona ar koku stādījumiem – ozoliem, eglēm, lapeglēm, pīlādzi. Tika noorganizētas divas izglītojošas darbnīcas “Putni parkā – kas dzīvojis būrītī?” un ”Koki parkā,” kuras vadīja Dace Iraids no biedrības “Meža projekti” un zoologs Ingmārs Līdaka no Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza. Projekta veiksmīgu reaizāciju nodrošināja aktīva vecāku līdzdalība, kā arī veiksmīgā sadarbība ar Madlienas komunālo pakalpojumu iestādi „Abza” Ojāra Atslēdziņa vadībā.
15. oktobrī tika organizēts kāpņu un spēļu galda atklāšanas pasākums ar svinīgu lentas pārgriešanu. “Tas bija brīdis, kad varējām izvērtēt “gājumu” no idejas līdz realitātei. No šī projekta ieguvēji esam mēs visi. Pirmkārt, ir apgūtas jaunas zināšanas un prasmes, paaugstināta skolēnu pašapziņa un atbildība par savu skolu un pagastu. Otrkārt, skolēnu izstrādāts un realizēts projekts varētu būt motivācija plašākai sabiedrības līdzdalībai un atbildībai par vidi, kurā dzīvojam. Un, treškārt, man ir prieks, ka tika sakārtota un izveidota izglītojoša atpūtas un pastaigu vieta ikvienam apmeklētājam. Labiekārtotā parka daļa sniedz iespēju pastaigu maršrutu savienot ar Latvijas pagastu ozolu birzs apskati. Tā kā parka teritorija atrodas netālu no skolas, tad to lieliski varēs izmantot arī āra nodarbībām dažādos mācību priekšmetos, realizējot kompetenču izglītību,” piebilst projekta koordinatore L. Ridūze.