Sākotnēji "airBaltic" reisam "BT7701" no Dubaijas bija jāizlido piektdien plkst. 15.50 pēc Latvijas laika jeb plkst. 17.50 pēc Dubaijas laika, taču tas aizkavējās par vairāk nekā stundu un izlidoja plkst. 16.52 pēc Latvijas laika. Šis reiss Latvijā ieradās 7. martā plkst. 2.35 pēc vietējā laika.
Savukārt otrais repatriācijas reiss "BT7703" no Dubaijas izlidoja piektdien plkst. 17.12 pēc Latvijas laika jeb plkst. 19.12 pēc Dubaijas laika un Latvijā ieradās plkst. 2.52 pēc vietējā laika.
Abos lidojumos tika veikta tehniskā nosēšanās Grieķijā, kur notika lidojuma apkalpes maiņa. Kopējais lidojuma attālums katram reisam bija aptuveni 6400 kilometri, bet kopējais lidojuma ilgums bija aptuveni deviņas stundas un 40 minūtes, ieskaitot abus lidojuma posmus.
"airBaltic" sabiedrisko un politisko attiecību vadītājs Augusts Zilberts aģentūru LETA informēja, ka abi lidojumi bija pilni un Latvijā kopumā ieradās 280 pasažieri. Savukārt trešā repatriācijas reisa pasažieru saraksts vēl tiek apkopots.
Trešais repatriācijas reiss "BT7756" plānots sestdien no Dubaijas Al Maktuma starptautiskās lidostas plkst. 19.20 pēc Dubaijas vietējā laika. Arī šo lidojumu uz Rīgu plānots veikt ar tehnisko pieturu Iraklijā, Grieķijā. Plānots, ka lidmašīna Rīgā varētu ierasties svētdien plkst. 3.40 pēc Rīgas vietējā laika.
Jau ziņots, ka valdība ceturtdien ārkārtas sēdē nolēma piešķirt 752 000 eiro Latvijas valstspiederīgo repatriācijai un evakuācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Ārlietu ministrijas Konsulārajā reģistrā 4. martā bija reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no AAE.
Kā vēstīts, ASV un Izraēla 28. februārī sāka uzbrukumu Irānai, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārie objekti.
Izraēla piektdien bombardēja Irānas režīma mērķus Teherānā un šiītu teroristiskā grupējuma "Hizbollah" pozīcijas Beirūtā, un ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņoja, ka ASV drīzumā ievērojami pastiprinās triecienus Irānai.
ASV prezidents Donalds Tramps paziņoja, ka pēc jebkuras Irānas kapitulācijas ASV un tās sabiedrotie strādās, lai Irānu "atgrieztu no iznīcības sliekšņa, padarot to ekonomiski lielāku, labāku un spēcīgāku nekā jebkad agrāk". Taču tas būšot atkarīgs no jaunās Irānas vadības, kam jābūt pieņemamai ASV. Tāpat ASV prezidents pavēstīja, ka vēlas "padarīt Irānu atkal dižu".