Starp tiem bijuši arī 1532 bērni. Sekmīgi kursus pabeiguši 15 544 dalībnieki.
SIF sekretariāta direktore Inese Kalvāne uzsver, ka četru gadu laikā SIF ir nodrošinājis mērķtiecīgu un plaša mēroga atbalstu uz Latviju atbraukušajiem Ukrainas iedzīvotājiem, palīdzot viņiem apgūt latviešu valodu, izprast Latvijas sabiedrību un saņemt praktisku palīdzību ikdienas situācijās.
Ukraiņu iekļaušanās Latvijas sabiedrībā veicināšanai SIF īsteno vairākas savstarpēji papildinošas atbalsta programmas.
Lai Ukrainas iedzīvotāji vienuviet varētu saņemt būtiskāko informāciju par izmitināšanas iespējām, valsts un pašvaldību atbalstu, migrācijas jautājumiem, sociālajiem pakalpojumiem un citiem praktiskiem risinājumiem, 2022. gada 2. martā, drīz pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, darbu sāka SIF izveidotais vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā" - 27 380 380.
Četru gadu laikā informatīvajā zvanu centrā saņemts 92 241 zvans un sniegtas 14 077 konsultācijas, nodrošinot gan informāciju, gan individuālu situāciju skaidrojumu un praktisku atbalstu.
Papildus tam Vienas pieturas aģentūras (VPA) jaunpienācējiem klātienes un attālinātajās konsultācijās atbalsts sniegts 5817 klientiem no Ukrainas, kas veido 67% no kopējā VPA klientu skaita.
Programmā "Kultūrorientācijas kursi un iekļaušanās pasākumi Ukrainas civiliedzīvotājiem" no 2023. gada līdz 2025. gada beigām atbalstīti 109 projekti.
Kultūrorientācijas kursos un pasākumos piedalījušies vairāk nekā 60 000 reižu Ukrainas iedzīvotāji. Kā skaidro SIF, šis skaits ietver arī atkārtotu dalību - daudzi cilvēki izmantoja iespēju piedalīties vairāk nekā vienā aktivitātē, lai labāk iepazītu Latviju un tās vidi. Kultūrorientācijas kursi, pasākumi un citas aktivitātes notikušas visos Latvijas reģionos.
Apstiprinātie projekti ietvēra sadarbības un saliedēšanās pasākumus, domapmaiņas un valodas klubus, uzņēmējdarbības darbnīcas, izglītojošas ekskursijas uz apskates vietām Latvijā, ar mērķi veicināt iekļaušanos Latvijā.
Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām un Eiropas Sociālā fonda Plus programmas ietvaros ar partnerorganizāciju starpniecību tiek izsniegti pārtikas un pamata materiālā atbalsta komplekti arī no Ukrainas atbraukušajiem iedzīvotājiem.
No 2022. gada marta izsniegti 464 653 atbalsta komplekti, tai skaitā 2025. gadā - 41 527 komplekti. Atbalsta komplektus iespējams saņemt vairāk kā 365 izdales punktos visā Latvijā, bet siltu maltīti - kādā no 28 zupas virtuvēm.
SIF izsniegtās apliecības "Goda ģimene" atlaižu piedāvājumus precēm un pakalpojumiem, ko piedāvā ap 700 uzņēmumi un valsts iestādes visā Latvijā, var saņemt arī daudzbērnu ģimenes no Ukrainas, ārkārtas aizbildņu ģimenes, kas rūpējas par bērnu vai bērniem no Ukrainas, kā arī ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai pilngadīga persona līdz 24 gadu vecumam ar I vai II grupas invaliditāti.
Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu Ukrainā 2022. gada 24. februārī, un tas ir prasījis desmitiem tūkstošo Ukrainas civiliedzīvotāju un karavīru upurus.