Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 15:29
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 15. aprīlis, 2021 13:02

Ar video stāstiem iedrošina meklēt palīdzību krīzes situācijās

ogresnovads.lv
Ar video stāstiem iedrošina meklēt palīdzību krīzes situācijās
Ceturtdiena, 15. aprīlis, 2021 13:02

Ar video stāstiem iedrošina meklēt palīdzību krīzes situācijās

ogresnovads.lv

Lai rosinātu iedzīvotājus nepieciešamības gadījumā meklēt palīdzību, zvanot uz Ogres novada krīzes tālruni, Ogres novada Jauniešu dome pēc Ogres novada krīzes vadības grupas ierosinājuma ir izveidojusi video stāstu sēriju "Atver sirdi sarunai".



Covid-19 infekcijas izplatība valstī joprojām ir augsta; aizvien ir noteikti ierobežojumi un aizliegumi, lai mazinātu šīs infekcijas izplatību. Cilvēku pulcēšanās ir ierobežota, nenotiek kultūras, izklaides, sporta u.c. pasākumi, mācību process noris attālināti, tāpat arī darbs lielai daļai strādājošo. Dzīve vairs nerit tā, kā ritējusi pirms Covid-19, un daļā sabiedrības valda apmulsums, satraukums, neziņa un bažas par turpmāko, līdz ar to arī pieaug emocionālā un psiholoģiskā spriedze. Krīzes situācijā daudziem ir nepieciešams emocionāls un garīgs atbalsts.



Zvanot uz krīzes centra tālruni ir iespēja aprunāties ar kādu no pieciem pieaicinātajiem speciālistiem – dažādu kristīgo konfesiju mācītājiem, kuri uzklausīs, sniegs atbalstu un palīdzēs saskatīt iespējamos situācijas risinājumus.

Ogres novada krīzes vadības grupa saka paldies Jauniešu domes pārstāvēm Annijai Kļaviņai, Laurai Žuravļovai, Katrīnei Katei Kucinai, kuras Ogres novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes Daces Nikolaisones vadībā piedalījušās video sēriju tapšanā, sniedzot ieguldījumu Ogres novada sociālo jautājumu risināšanā Covid -19 pandēmijas laikā. Paldies par atbalstu arī Ogres Tehnikumam un personīgi direktorei Ilzei Brantei un pasniedzējam Tomam Ezerietim.

Pirmais video ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru, kurš ir arī viens no zvanu centra speciālistiem:

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?