Covid-19 infekcijas izplatība valstī joprojām ir augsta; aizvien ir noteikti ierobežojumi un aizliegumi, lai mazinātu šīs infekcijas izplatību. Cilvēku pulcēšanās ir ierobežota, nenotiek kultūras, izklaides, sporta u.c. pasākumi, mācību process noris attālināti, tāpat arī darbs lielai daļai strādājošo. Dzīve vairs nerit tā, kā ritējusi pirms Covid-19, un daļā sabiedrības valda apmulsums, satraukums, neziņa un bažas par turpmāko, līdz ar to arī pieaug emocionālā un psiholoģiskā spriedze. Krīzes situācijā daudziem ir nepieciešams emocionāls un garīgs atbalsts.
Zvanot uz krīzes centra tālruni ir iespēja aprunāties ar kādu no pieciem pieaicinātajiem speciālistiem – dažādu kristīgo konfesiju mācītājiem, kuri uzklausīs, sniegs atbalstu un palīdzēs saskatīt iespējamos situācijas risinājumus.
Ogres novada krīzes vadības grupa saka paldies Jauniešu domes pārstāvēm Annijai Kļaviņai, Laurai Žuravļovai, Katrīnei Katei Kucinai, kuras Ogres novada izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistes Daces Nikolaisones vadībā piedalījušās video sēriju tapšanā, sniedzot ieguldījumu Ogres novada sociālo jautājumu risināšanā Covid -19 pandēmijas laikā. Paldies par atbalstu arī Ogres Tehnikumam un personīgi direktorei Ilzei Brantei un pasniedzējam Tomam Ezerietim.
Pirmais video ar Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītāju Daini Pandaru, kurš ir arī viens no zvanu centra speciālistiem: