Aprīlī Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 574 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos mēnešos Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas augušas kopumā par 6%.
Ogres sērijveida dzīvokļu cenas aprīlī palielinājās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 697 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā kopumā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājušās par 6%.
Kauguros, Jūrmalā, aprīlī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1% un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 654 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 4%.
Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī kāpušas par 2%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī pieauga līdz 716 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājušās par 3%.