"Arco Real Estate": Aprīlī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

"Arco Real Estate": Aprīlī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē
Aprīlī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Aprīlī Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 574 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos mēnešos Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas augušas kopumā par 6%.

Ogres sērijveida dzīvokļu cenas aprīlī palielinājās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 697 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā kopumā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājušās par 6%.

Kauguros, Jūrmalā, aprīlī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1% un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 654 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 4%.

Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī kāpušas par 2%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī pieauga līdz 716 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājušās par 3%.

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
