Pirmdiena, 13. septembris, 2021 08:18

"Arco Real Estate": Augustā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē

"Arco Real Estate": Augustā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē
Augustā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē, Jelgavā,Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus apskatā.

Augustā sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 769 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos astoņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 17%.

Kauguros, Jūrmalā, augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 744 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 18%.

Dzīvokļu cenas Salaspilī augustā palielinājās par 3%, un viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 806 eiro. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 16%.

Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 4%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 642 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 19%.

