Augustā sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 769 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos astoņos mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 17%.
Kauguros, Jūrmalā, augustā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 744 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 18%.
Dzīvokļu cenas Salaspilī augustā palielinājās par 3%, un viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 806 eiro. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 16%.
Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 4%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 642 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 19%.