Otrdiena, 18. janvāris, 2022 09:00

"Arco Real Estate": Decembrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

Decembrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamā īpašuma kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1,3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 678 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 26%.

Ogrē decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 802 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 22%.

Kauguros, Jūrmalā, decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 778 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 24%.

Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī decembrī pieauga par 0,6%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 843 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā palielinājās par 21%.

