Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1,3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 678 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 26%.
Ogrē decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 802 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 22%.
Kauguros, Jūrmalā, decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,5% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 778 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 24%.
Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī decembrī pieauga par 0,6%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 843 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā palielinājās par 21%.