Otrdiena, 19. janvāris, 2021 13:04

"Arco Real Estate": decembrī palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē

Leta
Decembrī palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē, Jelgavā, un Kauguros, bet Salaspilī tās nemainījās, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus apskatā.  
Ogres sērijveida dzīvokļu cenas decembrī palielinājās par 0,6%, vidējai cenai pieaugot līdz 659 eiro par kvadrātmetru. 2019.gadā dzīvokļu cenas kopumā Ogrē palielinājās par 7%, bet kopš 2020.gada laikā - par 2%.

Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 0,3% un sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī bija 539 eiro par kvadrātmetru. Kopumā 2020.gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%.

Kauguros, Jūrmalā, 2020.gada decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena bija 628 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2020.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros palielinājās par 3%.

Savukārt Salaspilī dzīvokļu cenas decembrī nemainījās. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī bija 696 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2020.gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1%.

