Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 0,3% un sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī bija 539 eiro par kvadrātmetru. Kopumā 2020.gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%.
Kauguros, Jūrmalā, 2020.gada decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena bija 628 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2020.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros palielinājās par 3%.
Savukārt Salaspilī dzīvokļu cenas decembrī nemainījās. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī bija 696 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2020.gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1%.