Septembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena Rīgā sasniedza 887 eiro par kvadrātmetru, kopumā kopš gada sākuma pieaugot par 9,9%, un gada beigās cenu pieaugums var būt vēl lielāks, prognozē nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" valdes loceklis un vērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Laukalējs.

Eksperts  kā vienu no sērijveida dzīvokļu cenas pieauguma faktoriem minēja saistību ar jauno projektu cenas dinamiku.

Cenu pieaugums sērijveidu dzīvokļiem galvaspilsētā par 9,9% esot vērtējams kā liels, un viens no būtiskākajiem ietekmējošiem faktoriem esot jauno projektu segmenta straujā attīstība un cenas kāpums tajā.

"Jo būtiskāk pieaug cena jaunajos projektos, jo augstāka tā kļūst arī sērijveida dzīvokļiem," pauda Laukalējs.

Savukārt mikrorajonos esot vērojama tendence, ka vietās, kur cena jau iepriekš bija augsta, pieaugums bija mazāks, taču cenu kāpums redzams citos mikrorajonos.

Arī Pierīgā sērijveida dzīvokļu cenas kāpj un tuvojas Rīgas līmenim, informēja Laukalējs. Šogad, salīdzinot ar pagājušā gada septembri, Ogrē kvadrātmetra vidējā cena palielinājās par 17%, Kauguros Jūrmalā - par 18%, Salaspilī - par 16%, bet Jelgavā - pat par 21%.

"Kamēr dzīvokļi bija pieejami vairumā, cenas bija zemākas, taču piedāvājumam sarūkot, sākās strauja cenu augšupeja," skaidro Laukalējs.

Pierīgā cenas aizvien būs zemākas, taču viņš prognozē, ka šī starpība saruks.

Laukalējs uzskata, ka cenu pieaugumu arī nākotnē veicinās pieprasījums pēc mājokļiem jaunajos projektos, kā arī būvniecības izmaksas. Viņš neizslēdz iespēju, ka gada beigās cenu pieaugums būs vēl lielāks.

"Pieļauju, ka gada izskaņā Rīgā sasniegsim divciparu skaitļa pieaugumu procentos," piebilda Laukalējs.

