Ceturtdiena, 09.10.2025 22:00
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:00
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 22. marts, 2022 09:31

"Arco Real Estate": Februārī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

Leta
"Arco Real Estate": Februārī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē
Otrdiena, 22. marts, 2022 09:31

"Arco Real Estate": Februārī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

Leta

Februārī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamā īpašuma kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus apskatā.

Februārī Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 4%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 727 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 7%.

Ogrē februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 846 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 6%.

Kauguros, Jūrmalā, februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējai cenai sasniedzot 819 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 5%.

Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 2%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 883 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā pieauga par 5%.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?