Februārī Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 4%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 727 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 7%.
Ogrē februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 846 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 6%.
Kauguros, Jūrmalā, februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%, dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējai cenai sasniedzot 819 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 5%.
Savukārt dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 2%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 883 eiro par kvadrātmetru. 2022.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā pieauga par 5%.