Pirmdiena, 22. marts, 2021 08:44

"Arco Real Estate": Februārī palielinājušās sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē

"Arco Real Estate": Februārī palielinājušās sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē
Februārī palielinājās sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus apskatā.

Februārī Ogres sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2,3%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 681 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 3%.

Kauguros, Jūrmalā, februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1,4% un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 640 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 2%.

Arī Jelgavā dzīvokļu cenas februārī palielinājās par 1,5%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 551 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos mēnešos Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2%.

Savukārt Salaspilī cenas februārī nemainījās un sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī saglabājās 696 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī nemainījās.

