Februārī Ogres sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2,3%, dzīvokļu vidējai cenai pieaugot līdz 681 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 3%.
Kauguros, Jūrmalā, februārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1,4% un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 640 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 2%.
Arī Jelgavā dzīvokļu cenas februārī palielinājās par 1,5%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 551 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada pirmajos mēnešos Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2%.
Savukārt Salaspilī cenas februārī nemainījās un sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī saglabājās 696 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī nemainījās.