Jelgavā dzīvokļu cenas janvārī palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 700 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada laikā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 26%.
Ogrē sērijveida dzīvokļu cenas janvārī palielinājās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 822 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 22%.
Kauguros, Jūrmalā, janvārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 792 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 24%.
Dzīvokļu cenas Salaspilī janvārī palielinājās par 2%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 864 eiro par kvadrātmetru, bet 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā pieauga par 21%.