Ceturtdiena, 09.10.2025 22:01
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 22:01
Elga, Elgars, Helga
Otrdiena, 22. februāris, 2022 09:15

"Arco Real Estate": Janvārī augušas sērijveida dzīvokļu arī Ogrē

Leta
"Arco Real Estate": Janvārī augušas sērijveida dzīvokļu arī Ogrē
Otrdiena, 22. februāris, 2022 09:15

"Arco Real Estate": Janvārī augušas sērijveida dzīvokļu arī Ogrē

Leta

Janvārī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamā īpašuma kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Jelgavā dzīvokļu cenas janvārī palielinājās par 3%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 700 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada laikā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 26%.

Ogrē sērijveida dzīvokļu cenas janvārī palielinājās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 822 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 22%.

Kauguros, Jūrmalā, janvārī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 792 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 24%.

Dzīvokļu cenas Salaspilī janvārī palielinājās par 2%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 864 eiro par kvadrātmetru, bet 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā pieauga par 21%.

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?