Maijā Ogres sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 713 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada laikā dzīvokļu cenas Ogrē kāpušas par 8%.
Kauguros maijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 678 eiro par kvadrātmetru. Savukārt kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 8%.
Salaspilī dzīvokļu cenas maijā augušas par 3%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 738 eiro par kvadrātmetru. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājušās par 6%.
Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas pagājušā mēneša laikā kāpušas par 2%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 586 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 9%.