Svētdiena, 27. jūnijs, 2021 08:15

"Arco Real Estate": Maijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

"Arco Real Estate": Maijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē
Maijā augušas sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē, Jelgavā,Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Maijā Ogres sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 2%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 713 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada laikā dzīvokļu cenas Ogrē kāpušas par 8%.

Kauguros maijā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 4% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 678 eiro par kvadrātmetru. Savukārt kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 8%.

Salaspilī dzīvokļu cenas maijā augušas par 3%. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī palielinājās līdz 738 eiro par kvadrātmetru. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājušās par 6%.

Savukārt Jelgavā dzīvokļu cenas pagājušā mēneša laikā kāpušas par 2%, sērijveida dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 586 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 9%.

Latvijas pasts Medību Atbalsta Fonds
