"Arco Real Estate": Novembrī augušas sērijveida dzīvokļu arī Ogrē
Novembrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamo īpašumu kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Novembrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 796 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 21%.

Kauguros, Jūrmalā, novembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 774 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 23%.

Dzīvokļu cenas Salaspilī novembrī palielinājās par 0,4% līdz 837 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā palielinājās par 20%.

Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 670 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 24%.

