Novembrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 796 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā dzīvokļu cenas Ogrē kopumā palielinājās par 21%.
Kauguros, Jūrmalā, novembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 2% un dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 774 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājās par 23%.
Dzīvokļu cenas Salaspilī novembrī palielinājās par 0,4% līdz 837 eiro par kvadrātmetru. 2021.gadā sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī kopumā palielinājās par 20%.
Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 670 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 24%.