Dzīvokļu cenas Salaspilī oktobrī palielinājās par 3%, un sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 834 eiro par kvadrātmetru. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājusies par 20%.
Oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 788 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada desmit mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājušās par 20%.
Arī Kauguros, Jūrmalā, oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 759 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 21%.
Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 668 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 24%.