Otrdiena, 9. novembris, 2021 16:19

"Arco Real Estate": Oktobrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē

"Arco Real Estate": Oktobrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas arī Ogrē
Oktobrī augušas sērijveida dzīvokļu cenas Jelgavā, Ogrē, Salaspilī un Kauguros, teikts nekustamā īpašuma kompānijas "Arco Real Estate" jaunākajā sērijveida dzīvokļu tirgus pārskatā.

Dzīvokļu cenas Salaspilī oktobrī palielinājās par 3%, un sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 834 eiro par kvadrātmetru. Šogad sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājusies par 20%.

Oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas Ogrē palielinājās par 1%, dzīvokļu vidējai cenai sasniedzot 788 eiro par kvadrātmetru. 2021.gada desmit mēnešos dzīvokļu cenas Ogrē palielinājušās par 20%.

Arī Kauguros, Jūrmalā, oktobrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, un viena kvadrātmetra vidējā cena pakāpās līdz 759 eiro. Kopš 2021.gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros kopumā palielinājušās par 21%.

Savukārt Jelgavā aizvadītajā mēnesī dzīvokļu cenas palielinājās par 1%, bet sērijveida dzīvokļu vidējā cena sasniedza 668 eiro par kvadrātmetru. Kopš 2021.gada sākuma Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājušās par 24%.

